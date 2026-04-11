Hatalmas tömeg várta Orbán Viktort Vácon + videó

Óriási tömeg várta Orbán Viktort a kampányhajrában elindult buszos országjáró körútja első állomásán, Vácon, amiről Bohár Dániel riporter osztott meg egy rövid videót közösségi oldalán.

A miniszterelnök indulás előtt azt kérte a Fidesz támogatóitól, jelöltjeitől, hogy a mai napon fogjanak kezet egymillió magyar emberrel, és mondják el nekik, hogy Magyarországnak békére és biztonságra van szüksége.

A találkozások után Orbán Viktor visszatér Budapestre, ahol megtartja beszédét az országjárásának utolsó állomásán, a Szentháromság téren 19 órától.