Gyászba borult az iskola: 14 éves fiú vesztette életét a HÉV-balesetben

Tragikus esemény rázta meg a főváros III. kerületét, ahol egy fiatal fiú életét vesztette egy vasúti szerelvénnyel történt ütközés következtében. A baleset után a fiatal iskolája is gyászba borult.

Munkatársunktól
2026. 04. 06. 13:50
Halálos kimenetelű baleset történt Óbudán, ahol egy 14 éves fiú életét vesztette, miután a HÉV elé lépett egy vasúti átjáró közelében. A baleset következtében a fiatal olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem lehetett megmenteni – írta az Origo.

Életét vesztette a 14 éves fiú a balesetben
Fotó: Bors

Az eset a Rómaifürdő térségében, a Papírgyár utca közelében történt. A rendelkezésre álló információk szerint a fiú a síneken való átkelés közben nem észlelte időben a közeledő szerelvényt. A mentők a helyszínről kórházba szállították, ahol rövid ideig még küzdöttek az életéért, azonban a sérülései végzetesnek bizonyultak.

A szörnyű baleset körülményei tanulságosak

A baleset körülményeinek vizsgálata során felmerült, hogy a figyelem megosztottsága is szerepet játszhatott a tragédiában. Szakértők rendszeresen felhívják a figyelmet arra, hogy közlekedés közben minden olyan tényező, amely elvonja a figyelmet – például mobiltelefon vagy fülhallgató használata –, jelentősen növeli a kockázatot.

A vasúti átjárók különösen veszélyes pontok, ahol a gyors reakció és a környezet folyamatos figyelése elengedhetetlen.

A történtek mélyen megrázták a fiú családját, barátait és iskolai közösségét. A visszaemlékezések szerint egy kedvelt, jó képességű diák volt, halála pótolhatatlan veszteséget jelent.

További tragédiákkal kezdődött az április. Egyetlen éjszaka alatt több súlyos vasúti baleset történt az országban. Az egyik vonatgázolás nyomán Ceglédnél egy ember életét vesztette a szerencsétlenségben. Rajta kívül az ország más részein további két embert ütöttek el a MÁV szerelvényei.

(Borítókép: Police.hu)

