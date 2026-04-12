Bokros Lajos eltörölné a 13. havi nyugdíjat, a fegyverpénzt és a veteránok támogatását is + videó

A hírhedt szocialista pénzügyminiszter, Bokros Lajos a Tisza új gazdaságpolitikai irányairól beszélt egy videóban – írja a Tűzfalcsoport. A Tisza Párt szakértője a 13. havi nyugdíj mellett a fegyverpénzt és a veteránok támogatását is eltörölné.

– Ha más kormány alakul, annak azt javasolnám, hogy teljesen más gazdaságpolitikát folytasson. Szereti a kormány nemcsak a gazdaságban, hanem a társadalomban is kiválogatni azokat a rétegeket, amelyeket előnyben részesít, akár a választások megnyerése végett, akár más okból – mondta Bokros Lajos.

A korábbi baloldali miniszter marhaságnak nevezte a 13. havi nyugdíjat, a fegyverpénzt és minden egyéb juttatást.

Szerinte például a hadi kiadások azért nőnek, mert a veteránoknak háromszor annyit fizetnek, mint eddig, tehát ezt is meg kellene szüntetni a Tisza Párt szakértője szerint.