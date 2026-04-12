Döbbenetes leleplező dokumentum: Brüsszel jóváhagyásával készítenek elő erőszakos támadássorozatot a tiszások

Bokros Lajos eltörölné a 13. havi nyugdíjat, a fegyverpénzt és a veteránok támogatását is + videó

A Tisza Párt szakértője a Tisza új gazdaságpolitikai irányairól beszélt. Bokros Lajos számos juttatást megszüntetne, így a 13. havi nyugdíjat, a fegyverpénzt és a veteránok támogatását is.

Magyar Nemzet
2026. 04. 12. 11:14
A hírhedt szocialista pénzügyminiszter, Bokros Lajos a Tisza új gazdaságpolitikai irányairól beszélt egy videóban – írja a Tűzfalcsoport. A Tisza Párt szakértője a 13. havi nyugdíj mellett a fegyverpénzt és a veteránok támogatását is eltörölné.

– Ha más kormány alakul, annak azt javasolnám, hogy teljesen más gazdaságpolitikát folytasson. Szereti a kormány nemcsak a gazdaságban, hanem a társadalomban is kiválogatni azokat a rétegeket, amelyeket előnyben részesít, akár a választások megnyerése végett, akár más okból – mondta Bokros Lajos.

A korábbi baloldali miniszter marhaságnak nevezte a 13. havi nyugdíjat, a fegyverpénzt és minden egyéb juttatást.

Szerinte például a hadi kiadások azért nőnek, mert a veteránoknak háromszor annyit fizetnek, mint eddig, tehát ezt is meg kellene szüntetni a Tisza Párt szakértője szerint.

Borítókép: Bokros Lajos (Fotó: Vas Népe/Unger Tamás)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
