Döbbenetes leleplező dokumentum: Brüsszel jóváhagyásával készítenek elő erőszakos támadássorozatot a tiszások

Deák Dániel: A magas részvétel eddig mindig a Fideszt erősítette

Nem az ellenzéknek kedvez a magas részvétel – mutatott rá a közösségi oldalán közzétett gyorselemzésében Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője az elmúlt évek tapasztalatai és a választási részvételi adatok alapján vont le következtetéseket.

2026. 04. 12. 10:54
A választás napján a Facebook-oldalán közzétett gyorsértékelésében elemezte a részvételi adatokat Deák Dániel, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt másfél évtized tapasztalatai nem támasztják alá azt az állítást, miszerint a magas részvétel az ellenzéknek kedvezne.

Bejegyzésében így fogalmazott:

„Az elmúlt 16 évben akkor érte el a Fidesz a legrosszabb választási eredményét, amikor a legalacsonyabb volt a részvétel.”

Kiemelte, hogy a 2014-es választás példája ezt jól mutatja, hiszen akkor volt a legrosszabb a Fidesz eredménye, amikor a legalacsonyabb volt a részvételi arány: abban az évben 61,9 százalékos részvétel mellett csupán 44,9 százalékot ért el a Fidesz.

Ezzel szemben a magasabb részvételű választásokon erősebb eredmény született:

A közel 70 százalékos részvételt hozó 2018-as és 2022-es választásnál 49,3 és 54,1 százalék volt a Fidesz listás eredménye.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint ennek oka az lehet, hogy magas részvétel esetén a kevésbé aktív szavazók is megjelennek az urnáknál:

A magas részvételi adat azt jelentheti, hogy a politikailag kevésbé aktív emberek is elmennek szavazni, akik a kutatások alapján nagyobb arányban a Fideszt támogatják, hiszen a fő politikai kérdésekben a kormányoldal álláspontját osztják.

A jelenlegi választással kapcsolatban úgy látja, hogy az aktivitás kulcskérdés:
„Azt tehát eddig is tudtuk, hogy a tiszások nagyon aktívak, a kormánypártiak aktivitása volt kérdéses a mostani választáson. 

Most úgy néz ki, hogy megmozdultak a jobboldaliak is.”

„Mindenki menjen el szavazni, a tiszások biztosan ott lesznek!” – mozgósította a jobboldali szavazókat bejegyzése végén Deák Dániel. 

Amint arról beszámoltunk, reggel kilenc óráig a választásra jogosultak 16,89 százaléka, azaz 1 271 768 polgár járult az urnákhoz a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MW/Ladóczki Balázs)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
