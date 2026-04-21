A büszke paraszt, aki kivéreztetné az agrárkamarát: kicsoda a mezőgazdasági nagyvállalkozó, aki átveheti az agrártárcát?

Egy mezőgazdasági nagyvállalat igazgatóságából ülhet át a bársonyszékbe Bóna Szabolcs, akit Magyar Péter az agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszteri posztra jelölt. A csornai származású agrármérnök április 12-én a Tisza Párt színeiben indult szülőföldjén, a Győr-Moson-Sopron vármegye 3. számú választókerületben, de alulmaradt a Fidesz képviselőjével, Gyopáros Alpárral szemben. Érdekesség, hogy a leköszönő – szintén agrármérnök – szakminiszter, Nagy István a szomszédos választókerületben, Mosonmagyaróváron volt polgármester, majd képviselő, de ezúttal nem sikerült mandátumot szereznie.

Magyar Péter és Bóna Szabolcs Forrás: Képernyőfotó/Youtube

– Én azért kérném, hogy így hívjanak, mert szeretnék paraszt lenni. Szeretnék azokra az ősökre is büszke lenni, akik a paraszti életet élték és parasztként tevékenykedtek – ezekkel a szavakkal mutatkozott be Bóna Szabolcs a Tisza Párt 2025. februári kongresszusán. A mezőgazdasági vállalkozó ekkor bukkant fel először az ellenzéki párt háza táján, egy szakmai kerekasztal-beszélgetésen vett részt.

Politikai pályája ezt követően gyorsan ívelt felfelé, hiszen pár hónappal később, júniusban Magyar Péter már a Tisza agrárpolitikai munkacsoportjának vezetőjeként hivatkozott rá.

Bóna Szabolcs a Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. igazgatósági elnöke. Ez egy agráripari nagyvállalat, sok minden más mellett sertéstenyésztéssel foglalkoznak. Központjuk a Győr-Moson-Sopron vármegyei községben, Rábapordányban van, és az elérhető adatok alapján mintegy kilencvenegy főt foglalkoztatnak. Bóna 2022-ben ért fel a szakmai csúcsra, amikor elnyerte az Év állattenyésztője díjat.

Az agrártárca várományosa gyakran hangoztatja, hogy keresztény, konzervatív, jobboldali családban nőtt fel, és a mai napig ezek az értékek határozzák meg az identitását. Az Ellenpont korábbi cikke viszont arra emlékeztetett, hogy a családja mindent a szocialista rendszernek és az állampárt iránti lojalitásának köszönhet.

Édesapja, Bóna János a szocializmus éveiben TSZ-elnök volt Csornán, majd országgyűlési képviselő. Bónáék ekkor alapozták meg vagyonukat, amelyet aztán átmentettek a rendszerváltás utáni időkre.

A tiszás üzletember így olyan előnyökkel indulhatott, amelyekről a legtöbben csak álmodhattak.