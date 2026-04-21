A büszke paraszt, aki kivéreztetné az agrárkamarát: kicsoda a mezőgazdasági nagyvállalkozó, aki átveheti az agrártárcát?

Mezőgazdasági nagyvállalkozó töltheti be az új kormányban az agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszteri tisztséget. Bóna Szabolcs a Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. igazgatósági elnöke. A Bóna család a kommunizmus éveiben alapozta meg vagyonát, amelyet aztán átmentettek a rendszerváltás utáni időkre.

2026. 04. 21. 9:18
Magyar Péter és Bóna Szabolcs Forrás: Facebook
Egy mezőgazdasági nagyvállalat igazgatóságából ülhet át a bársonyszékbe Bóna Szabolcs, akit Magyar Péter az agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszteri posztra jelölt. A csornai származású agrármérnök április 12-én a Tisza Párt színeiben indult szülőföldjén, a Győr-Moson-Sopron vármegye 3. számú választókerületben, de alulmaradt a Fidesz képviselőjével, Gyopáros Alpárral szemben. Érdekesség, hogy a leköszönő – szintén agrármérnök – szakminiszter, Nagy István a szomszédos választókerületben, Mosonmagyaróváron volt polgármester, majd képviselő, de ezúttal nem sikerült mandátumot szereznie.

– Én azért kérném, hogy így hívjanak, mert szeretnék paraszt lenni. Szeretnék azokra az ősökre is büszke lenni, akik a paraszti életet élték és parasztként tevékenykedtek – ezekkel a szavakkal mutatkozott be Bóna Szabolcs a Tisza Párt 2025. februári kongresszusán. A mezőgazdasági vállalkozó ekkor bukkant fel először az ellenzéki párt háza táján, egy szakmai kerekasztal-beszélgetésen vett részt.

Politikai pályája ezt követően gyorsan ívelt felfelé, hiszen pár hónappal később, júniusban Magyar Péter már a Tisza agrárpolitikai munkacsoportjának vezetőjeként hivatkozott rá.

Bóna Szabolcs a Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. igazgatósági elnöke. Ez egy agráripari nagyvállalat, sok minden más mellett sertéstenyésztéssel foglalkoznak. Központjuk a Győr-Moson-Sopron vármegyei községben, Rábapordányban van, és az elérhető adatok alapján mintegy kilencvenegy főt foglalkoztatnak. Bóna 2022-ben ért fel a szakmai csúcsra, amikor elnyerte az Év állattenyésztője díjat.

Az agrártárca várományosa gyakran hangoztatja, hogy keresztény, konzervatív, jobboldali családban nőtt fel, és a mai napig ezek az értékek határozzák meg az identitását. Az Ellenpont korábbi cikke viszont arra emlékeztetett, hogy a családja mindent a szocialista rendszernek és az állampárt iránti lojalitásának köszönhet.

Édesapja, Bóna János a szocializmus éveiben TSZ-elnök volt Csornán, majd országgyűlési képviselő. Bónáék ekkor alapozták meg vagyonukat, amelyet aztán átmentettek a rendszerváltás utáni időkre.

A tiszás üzletember így olyan előnyökkel indulhatott, amelyekről a legtöbben csak álmodhattak.

Az agrárkamara működését át kell gondolni

Bóna Szabolcs nemrégiben arról beszélt, hogy amennyiben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nem változtat a magatartásán, a működésén, akkor „nekünk azt felül kell vizsgálni. Április 12-e után ezt meg fogjuk tenni”. Az agrártárca várományosa erről Csornán beszélt március 21-én egy fórumon, ahol ott állt mellette a színpadon Magyar Péter is.

Nagy kérdés a számomra, hogy fenn kell-e tartani a kötelező kamarai tagságot. Nem vagyok róla meggyőződve

– jelentette ki. Hozzátette azt is, hogy a gazdáknak természetesen szüksége van segítségre, ezért a falugazdász-hálózatot ki fogják szabadítani a politkai csapdából. Bóna Szabolcs véleménye az agrárkamaráról ebben a videóban 37 percnél kezdődik.

Nemrég még nem volt olyan nagy a baj az agráriumban

Bóna Szabolcsnak nem mindig volt kifogása az agrárium irányításával, működésével kapcsolatban, leginkább akkor nem, amikor sorba lehetett állni a kasszánál. 

A cége által elnyert támogatások listája hosszú és beszédes:

  • Takarmányelőállítás fejlesztése (2022. 9. 28.): 150 108 283 forint
  • Mezőgazdasági digitális átállás (2022. 3. 30.): 54 364 207 forint
  • Napelemes rendszer kialakítása (2019. 9. 4.): 73 266 604 forint
  • Innovatív borjúnevelő (2021. 3. 31.): 97 496 518 forint
  • Mezőgazdasági biztosítás (2021. 12. 2.): 2 054 860 forint
  • Mezőgazdasági biztosítás (2018. 12. 13.): 2 092 709 forint
  • Mezőgazdasági biztosítás (2017. 12. 15.): 1 404 501 forint
  • Mezőgazdasági biztosítás (2019. 12. 11.): 1 499 517 forint
  • Mezőgazdasági biztosítás (2017. 4. 21.): 1 863 302 forint
  • Tejágazat szerkezetátalakítás (2017. 7. 11.): 344 477 359 forint
  • Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (2022. 4. 29.): 263 323 586 forint
  • Takarmányt gyártó üzem létesítése, fémsiló, telephelyen belüli közlekedőutak, térburkolat építése (2005. 2. 2.) 76 490 109 forint

 Összesen tehát több mint egymilliárd forintnyi állami támogatást kapott a cége néhány év alatt.


Csúsztatással próbálta meg cáfolni a Magyar Nemzet cikkét Magyar Péter, alaposan melléfogott

A téma legfrissebb hírei

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Vita a történelemmel és az ellenállás iránya – a háborúkról (1. rész)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
