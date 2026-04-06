A nemzetünk érdeke, hogy a Mi Hazánk szavazói a Fidesz jelöltjét támogassák egyéniben

A rendszerváltás óta a választás tétje minden alkalommal az volt, hogy az országot egy nemzeti elkötelezettségű vagy egy globalista bekötöttségű, kozmopolita, a nemzetérdek iránt immunis vagy azzal egyenesen ellenséges politikai garnitúra vezesse – jelentette ki Borbély Zsolt Attila a Magyar Nemzetnek. A publicista rámutatott, hogy a tét mindig nagy volt, de 2015 óta nőtt meg igazán, ugyanis azóta a globalista mélyállam, amelynek felszínen megjelenő, látható csápjainak egyike a Soros-hálózat, úgy döntött, hogy felgyorsítja a kevert fajú, nemzetek nélküli Európa megteremtésének több évtizede zajló manőverét.

Ez a sátáni, ember- és Európa-ellenes terv nem mai, több mint százéves előképét megtalálhatjuk Coudenhove-Kalergi gróf Praktischer Idealismus című, 1925-ben megjelent művében – jegyezte meg. Majd hangsúlyozta: 2015-ben a magát baloldalnak nevező nemzetellenes politikai bűnszövetség szélirányba állt, mit sem törődve azzal, hogy a tömegesen érkező muszlim új honfoglalók a legfontosabb társadalmi kérdésről teljesen mást gondolnak, mint ők, és ha ideig-óráig számíthatnak is rájuk szavazóbázisként, többségbe kerülve számukra is élhetetlenné teszik majd a szűkebb és tágabb környezetüket egyaránt.

Azóta minden választás tétje pusztán a migráció kérdése miatt is a lét vagy nemlét kérdésévé emelkedik, mert ebben az ügyben csak egyszer lehet rosszul lépni

– hívta fel a figyelmet Borbély Zsolt Attila. Hozzátette: pontosan láthatjuk, hogy ahol ez a betolakodó népség elér egy lakossághányadot, akár csak 20 százalékot, ott már drasztikusan befolyásolja a bűnözési statisztikákat, megszünteti a közbiztonságot.

Ezek az emberek a befogadóktól várják el az alkalmazkodást, fittyet hányva az európai gondolkodás olyan alapelveire, mint a kölcsönösség, méltányosság, minden ember egyenlő méltósága. Nyugat-Európa megpecsételte a sorsát. Nekünk, közép- és kelet-európaiaknak megvan az esélyünk arra, hogy megőrizzük a görög filozófián, római jogon és keresztény erkölcsön alapuló európai létformát és gondolkodásmódot – magyarázta a publicista.