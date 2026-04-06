A nemzetünk érdeke, hogy a Mi Hazánk szavazói a Fidesz jelöltjét támogassák egyéniben

A nemzeti erők együttesen megakadályozhatják a katasztrófát.

2026. 04. 06. 17:00
Fotó: MTI/Balogh Zoltán
A rendszerváltás óta a választás tétje minden alkalommal az volt, hogy az országot egy nemzeti elkötelezettségű vagy egy globalista bekötöttségű, kozmopolita, a nemzetérdek iránt immunis vagy azzal egyenesen ellenséges politikai garnitúra vezesse – jelentette ki Borbély Zsolt Attila a Magyar Nemzetnek. A publicista rámutatott, hogy a tét mindig nagy volt, de 2015 óta nőtt meg igazán, ugyanis azóta a globalista mélyállam, amelynek felszínen megjelenő, látható csápjainak egyike a Soros-hálózat, úgy döntött, hogy felgyorsítja a kevert fajú, nemzetek nélküli Európa megteremtésének több évtizede zajló manőverét.

Borbély Zsolt Attila (Forrás: YouTube)

Ez a sátáni, ember- és Európa-ellenes terv nem mai, több mint százéves előképét megtalálhatjuk Coudenhove-Kalergi gróf Praktischer Idealismus című, 1925-ben megjelent művében – jegyezte meg. Majd hangsúlyozta: 2015-ben a magát baloldalnak nevező nemzetellenes politikai bűnszövetség szélirányba állt, mit sem törődve azzal, hogy a tömegesen érkező muszlim új honfoglalók a legfontosabb társadalmi kérdésről teljesen mást gondolnak, mint ők, és ha ideig-óráig számíthatnak is rájuk szavazóbázisként, többségbe kerülve számukra is élhetetlenné teszik majd a szűkebb és tágabb környezetüket egyaránt.

Azóta minden választás tétje pusztán a migráció kérdése miatt is a lét vagy nemlét kérdésévé emelkedik, mert ebben az ügyben csak egyszer lehet rosszul lépni

– hívta fel a figyelmet Borbély Zsolt Attila. Hozzátette: pontosan láthatjuk, hogy ahol ez a betolakodó népség elér egy lakossághányadot, akár csak 20 százalékot, ott már drasztikusan befolyásolja a bűnözési statisztikákat, megszünteti a közbiztonságot.

Ezek az emberek a befogadóktól várják el az alkalmazkodást, fittyet hányva az európai gondolkodás olyan alapelveire, mint a kölcsönösség, méltányosság, minden ember egyenlő méltósága. Nyugat-Európa megpecsételte a sorsát. Nekünk, közép- és kelet-európaiaknak megvan az esélyünk arra, hogy megőrizzük a görög filozófián, római jogon és keresztény erkölcsön alapuló európai létformát és gondolkodásmódot – magyarázta a publicista.

A migráció kérdése mellett súlyos veszély a gyermekeink agyának LMBTQ-propagandával való fertőzése, valamint a háborúba való belesodródás is – emelte ki. Majd hangsúlyozta: 

minden túlzás nélkül ki lehet jelenteni, hogy soha választásnak nem volt akkora tétje a magyar történelemben, mint most, április 12-én.

Pontosan tudhatjuk, hogy mi várható az egyetlen esélyes ellenféltől. A Tisza Párt brüsszeli-globalista kreálmány, kizárt dolog, hogy győzelme esetén ne folytatná a mai kurzusát, ami jól követhető a szavazásaik és személyi politikájuk alapján, legyen szó migrációról, a háborúból való kimaradásról vagy a woke-őrülettől – mutatott rá.

Fontos a nemzeti oldal összefogása

A közéletet figyelve szembetűnő, hogy a Mi Hazánk kőkemény bírálatot fogalmaz meg a kormány címére, nemritkán alappal, néha túlzásokba esve – vélekedett Borbély Zsolt Attila. Majd hangsúlyozta, tagadhatatlan, hogy a fenti kérdésekben a két párt, a Fidesz és a Mi Hazánk ugyanazt vallja: 

nemzetépítő államra van szükség, amely a magyar érdekek szerint működik, kívül tartja a migránsokat, ellenáll a globalista gazdasági hódításnak és kultúrmocsoknak, beleértve az LMBTQ-propagandát, és realista álláspontot foglal el az orosz–ukrán konfliktusban.

Ez pedig épp elég ahhoz, hogy a két párt, megőrizve a maga szuverenitását, ne egymás ellen acsarkodjon – mutatott rá.

Meg kell akadályozni a katasztrófát

A Fidesz nagyon sok mindent megvalósított mindabból, amit a Mi Hazánk szellemi elődpártja, a Csurka István által fémjelzett MIÉP képviselt. Ha viszont a globalista erők marionettfigurája kerül az ország élére, az nemzetpolitikai katasztrófával egyenértékű – mutatott rá a publicista. Kiemelte: minden Mi Hazánk-szavazó számára egyértelmű lehet annak szükségessége, hogy ezt megakadályozzuk.

Borbély Zsolt Attila jelezte, hogy reálisnak kell lenni: 

a Mi Hazánk jelöltjeinek nincs érdemi esélye az egyéni kerületekben a győzelemre, ezért a nemzeti szavazatok maximalizálásának és a nemzeti létesélyek optimizálásának érdekében célszerű, hogy a Fideszre adják a voksukat egyéniben.

Minden Mi Hazánk-szavazó egy reális dilemmával kerülhet szembe, ez kétségtelen. A szűk pártérdek azt diktálná, hogy a konyhára sokat nem hozó töredékszavazatok növelése, valamint a politikai láthatóság növelése érdekében a saját egyéni jelöltet támogassa. A nemzet érdeke viszont ebben az esetben szembefut a pártérdekkel. A magyar érdek ugyanis az, hogy adják a voksukat oda, ahol jobban hasznosul a nemzet jövője szempontjából – magyarázta Borbély Zsolt Attila.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu