Ha a Mi Hazánk szavazói egyéniben nem a Fidesz jelöltjeit támogatják, akkor megtörténhet a legrosszabb

Talán soha nem volt olyan nagy szükség a nemzet egységére, a magyar nemzet egységére, mint most – jelentette ki Bogár László a Magyar Nemzetnek. A publicista szerint ennek az az oka, hogy Magyarország tulajdonképpen most a világhatalmi rendszer tektonikájának egyik törésvonalán fekszik. Minden túlzás nélkül egyfajta globális csatatérré vált Magyarország – fogalmazott.

Olyan soha nem volt a modern Magyarország történetében, hogy néhány héten belül az amerikai külügyminiszter, majd az alelnök is ide látogat, miközben az amerikai elnök minden alkalmat megragad arra, hogy kifejezze a meggyőződését, hogy Orbán Viktor és a Fidesz Magyarország stabilitásának és ezen keresztül egész Európa stabilitásának legfőbb feltétele – hívta fel a figyelmet Bogár László. Majd leszögezte:

ez is azt mutatja, hogy nem dramatizálás, ha azt mondjuk, hogy világhatalmi következményei lesznek annak, hogy Magyarországon mi történik a választásokon.

Ilyen helyzetben, – ahogy Mohács idején is – mindennél nagyobb szükség van a nemzet összefogására, mivel egyes előrejelzések szerint mindent vihet a választásokon egy már több mint két évvel ezelőtt a „semmiből elővarázsolt senki, aki semmit mond” – mutatott rá. Majd hangsúlyozta:

ennél nagyobb csapás nem is érhetné a magyar nemzet nevű emberi közösséget.

Nemzeti egységre van szükség

Ennél jobban, ennél brutálisabban már nem is lehetett volna megfosztani a magyar társadalmat az egységétől, azonban, ha már így alakult, akkor legalább a nemzeti erőknek kellene a lehető legteljesebb mértékben összefogni – vélekedett Bogár László.

A Fidesz és a Mi Hazánk ugyanannak a nemzeti erőnek az egymással rivalizáló két politikai alakzata, de ebben a helyzetben mindkét pártnak félre kellene tenni mindazt, ami szembeállítja egymással őket, éppen annak érdekében, hogy a magyar nemzet egységét fenn tudjuk tartani – hívta fel a figyelmet a publicista. Majd rámutatott:

Ennek a technikai megnyilvánulása az, hogy a Mi Hazánk-szavazókat nagy tisztelettel arra kérjük, hogy a Fidesz egyéni képviselőjelöltjére szavazzanak.

Lássuk be, a Mi Hazánk képviselőjelöltjeinek kevés esélye van bármelyik egyéni körzetben. Ahogy azon is el lehet gondolkodni, hogy a fideszesek is szavazhatnak listán a Mi Hazánkra – tette hozzá.

Ebben a történelmi helyzetben erre az egységre mindenféleképpen szükség van

– hangsúlyozta Bogár László.