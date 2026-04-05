Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Választás 2026Fideszországgyűlési választás 2026Mi Hazánk

Ha a Mi Hazánk szavazói egyéniben nem a Fidesz jelöltjeit támogatják, akkor megtörténhet a legrosszabb

A nemzeti oldalnak félre kell tennie a szembenállást a nemzet egysége érdekében.

Erős Hunor
2026. 04. 05. 20:34
urna, választás
Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Talán soha nem volt olyan nagy szükség a nemzet egységére, a magyar nemzet egységére, mint most – jelentette ki Bogár László a Magyar Nemzetnek. A publicista szerint ennek az az oka, hogy Magyarország tulajdonképpen most a világhatalmi rendszer tektonikájának egyik törésvonalán fekszik. Minden túlzás nélkül egyfajta globális csatatérré vált Magyarország – fogalmazott. 

Bogár László
Fotó: Németh András Péter

Olyan soha nem volt a modern Magyarország történetében, hogy néhány héten belül az amerikai külügyminiszter, majd az alelnök is ide látogat, miközben az amerikai elnök minden alkalmat megragad arra, hogy kifejezze a meggyőződését, hogy Orbán Viktor és a Fidesz Magyarország stabilitásának és ezen keresztül egész Európa stabilitásának legfőbb feltétele – hívta fel a figyelmet Bogár László. Majd leszögezte: 

ez is azt mutatja, hogy nem dramatizálás, ha azt mondjuk, hogy világhatalmi következményei lesznek annak, hogy Magyarországon mi történik a választásokon.

Ilyen helyzetben, – ahogy Mohács idején is – mindennél nagyobb szükség van a nemzet összefogására, mivel egyes előrejelzések szerint mindent vihet a választásokon egy már több mint két évvel ezelőtt a „semmiből elővarázsolt senki, aki semmit mond” – mutatott rá. Majd hangsúlyozta:

ennél nagyobb csapás nem is érhetné a magyar nemzet nevű emberi közösséget.

 

Nemzeti egységre van szükség

Ennél jobban, ennél brutálisabban már nem is lehetett volna megfosztani a magyar társadalmat az egységétől, azonban, ha már így alakult, akkor legalább a nemzeti erőknek kellene a lehető legteljesebb mértékben összefogni – vélekedett Bogár László.

A Fidesz és a Mi Hazánk ugyanannak a nemzeti erőnek az egymással rivalizáló két politikai alakzata, de ebben a helyzetben mindkét pártnak félre kellene tenni mindazt, ami szembeállítja egymással őket, éppen annak érdekében, hogy a magyar nemzet egységét fenn tudjuk tartani – hívta fel a figyelmet a publicista. Majd rámutatott: 

Ennek a technikai megnyilvánulása az, hogy a Mi Hazánk-szavazókat nagy tisztelettel arra kérjük, hogy a Fidesz egyéni képviselőjelöltjére szavazzanak.

Lássuk be, a Mi Hazánk képviselőjelöltjeinek kevés esélye van bármelyik egyéni körzetben. Ahogy azon is el lehet gondolkodni, hogy a fideszesek is szavazhatnak listán a Mi Hazánkra – tette hozzá.

Ebben a történelmi helyzetben erre az egységre mindenféleképpen szükség van

– hangsúlyozta Bogár László.

A publicista a választók figyelmébe ajánlja a játékelmélet fogolydilemmáját. A két fogoly – jelen esetben a Fidesz és a Mi Hazánk – nem kommunikálhat egymással, azonban bízniuk kellene egymásban, és olyan döntést hozni, amit nyíltan nem kommunikálhatnak egymással ebben a tanmesében, és mégis együttműködés lesz belőle. Fontos a másikba vetett bizalom, hogy ő is azt teszi, ami mind a kettőnknek jó. Ez a bizalom a legdöntőbb, és ha ez a bizalom megvolna, felépülne a hátralévő egy hét során, akkor van lehetőség arra, hogy mindenki nyer, 

vagyis a Mi Hazánk biztosan bekerül a parlamentbe, a Fidesz pedig eléri azt az eredményt, amivel akár egyedül is kormányt alakíthat

– magyarázta. Majd figyelmeztetett: ha ez nem következik be, akkor sajnos akár a katasztrófa is megtörténhet, a katasztrófa pedig az, hogy mind a ketten veszítenek, a Mi Hazánk nem jut be a parlamentbe és a Fidesz sem éri el a kormányalakításhoz szükséges többséget.

– Azért kell most már nyersen és kertelés nélkül erről beszélni, mert a magyar nemzet léte a tét – szögezte le Bogár László. – Az 500 évvel ezelőtti történet ismétlődik: Mohács a történelmi Magyarország szétroncsolása, ha ezt szeretnénk elkerülni, márpedig reménykedjünk benne, hogy a magyarok többsége szeretné elkerülni, akkor ehhez csak az összefogás és a teljes bizalom a két párt között jelentheti a megoldást – tette hozzá.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki  Balázs)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
