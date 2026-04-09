Debrecen is kizöldült, Orbán Viktor tarolt + videó

Orbán Viktor a csütörtöki debreceni országjárásán egy különleges videóval hangolt a Dósa nádor téri nagygyűlés után. A felvételen a „Kizöldült a magyar vidék, tavasz van” kezdetű kampánydal szólt a háttérben, miközben a főtéren megelevenedett a Fidesz erőtérképe: rengeteg ember emelte magasba a magyar zászlót és a Fidesz-táblákat. A dal refrénje nem hagy kétséget afelől, miről szól a kampány utolsó napja: „Nem bízunk a külföldi szavakban, behúzzuk a Fideszre, ez nem vitás, csak a Fidesz a biztos választás.”

Zászlótenger és Békemenet a Dósa nádor téren

Hatalmas tömeg várta Orbán Viktort országjárásának debreceni állomásán. Zászlótenger, ováció és rengeteg ember, akik a Békemeneten is részt vettek a miniszterelnök érkezése előtt.

A téren felállított Szent István-szoborra utalva Papp László polgármester is emelkedett hangulatú beszéddel nyitott: – Még Szent István is nekünk lenget – mondta.

Orbán Viktor debreceni beszédében is élesen bírálta a Tisza Pártot, és elmondta, hogy a Fidesz a biztos kéz, amely kint tudja tartani Magyarországot a háborús konfliktusokból.

A kampány véghajrájában a kormányfő pénteken Székesfehérváron, szombaton pedig Budapesten, a Szentháromság téren zárja az országjárást.