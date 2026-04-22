Drogkereskedő családon ütött rajta a rendőrség

A szabolcsi család Kékcsén és a környező falvakban terítette a kábítószert.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 04. 22. 13:11
Egy drogkereskedéssel foglalkozó család öt tagját fogták el a rendőrök Kékcsén – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Police.hu-n.

A bíróság hat ember letartóztatását rendelte el. Forrás: Police.hu

A tájékoztatás szerint

a családtagok a településen és a környező falvakban látták el kábítószerrel a vevőiket, összehangolták terjesztői feladataikat és drogeladásból biztosították megélhetésüket.

A rendőrök több fogyasztót is kihallgattak, akik rendszeresen vásároltak tőlük kristályt; elmondásuk szerint hol egyik, hol másik családtag szolgálta ki őket a kábítószerrel.

A rajtaütéskor a rendőrök kristályt, a fogyasztáshoz és a terjesztéshez szükséges eszközöket, mobiltelefonokat, valamint a bűncselekménnyel szerzett, kis címletű bankjegyekből közel kétmillió forintot foglaltak le.

A nyomozók a család öt tagját és a kiszolgálásban rendszeresen részt vevő segítőt kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte letartóztatásukat.

 

Borítókép: Drogkereskedő családot fogtak el a rendőrök a szabolcsi Kékcsén (Fotó: Police.hu)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
