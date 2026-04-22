Drogkereskedő családon ütött rajta a rendőrség

Egy drogkereskedéssel foglalkozó család öt tagját fogták el a rendőrök Kékcsén – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Police.hu-n.

A bíróság hat ember letartóztatását rendelte el.

A tájékoztatás szerint

a családtagok a településen és a környező falvakban látták el kábítószerrel a vevőiket, összehangolták terjesztői feladataikat és drogeladásból biztosították megélhetésüket.

A rendőrök több fogyasztót is kihallgattak, akik rendszeresen vásároltak tőlük kristályt; elmondásuk szerint hol egyik, hol másik családtag szolgálta ki őket a kábítószerrel.

A rajtaütéskor a rendőrök kristályt, a fogyasztáshoz és a terjesztéshez szükséges eszközöket, mobiltelefonokat, valamint a bűncselekménnyel szerzett, kis címletű bankjegyekből közel kétmillió forintot foglaltak le.

A nyomozók a család öt tagját és a kiszolgálásban rendszeresen részt vevő segítőt kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte letartóztatásukat.

