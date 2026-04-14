Fia születésnapján néz szembe férje támadóival Dudás Miklós édesanyja

Ma áll először bíróság elé az a hat férfi, akiket halált okozó testi sértéssel vádolnak Dudás Miklós édesapjának halála miatt. A sportoló már nem élhette meg a tárgyalás kezdetét, így a gyászoló édesanyjára hárul a megpróbáltatás – ráadásul éppen fia születésnapján.

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 7:14
Ma kezdődik a bírósági eljárás abban az ügyben, amelyben hat férfi ellen emeltek vádat halált okozó testi sértés miatt Dudás Miklós édesapjának halála kapcsán. A kajakos korábban arról beszélt, hogy várja a napot, amikor szembenézhet azokkal, akik szerinte családja életét romba döntötték. Ezt azonban már nem érhette meg. A tárgyaláson így az édesanyja, Klára képviseli a családot. A megjelenés különösen megterhelő számára, hiszen mindez fia születésnapjára esik, ami még inkább felerősíti a veszteség súlyát – írja a Bors

Dudás Miki halála sokkolta az országot Fotó: MW

Bíróság elé kerülnek Dudás Miklós édesapjának támadói

Mint arról korábban beszámoltunk, 2024 augusztusának végén hatan támadtak rá a világbajnok kajakos, Dudás Miklós édesapjára egy benzinkúton. A férfi egy ütés következtében a földre zuhant, és olyan súlyosan beütötte a fejét a betonba, hogy azonnal kómába került. Családtagjai folyamatosan mellette voltak, több életmentő műtéten is átesett, ám állapota nem javult: 2025. február 2-án Dudás István belehalt sérüléseibe.

Az ügyészség a vádlottak közül két férfi esetében letöltendő szabadságvesztést indítványozott, míg négyükre felfüggesztett börtönbüntetést kért.

Fia képtelen volt feldolgozni a történteket, hiszen rajongásig szerette édesapját. A gyász mellett az tartotta benne a lelket, hogy egyszer szembenézhet a támadókkal a bíróságon, és remélte, hogy igazságot szolgáltatnak apja haláláért. A helyszínen tartózkodó Dudás Miklós kulcsfontosságú tanúja lehetett volna édesapja ügyének. A sportolót a történtek mélyen megviselték, a tragédia emléke hosszú időn át kísértette. Dudás Miklós már nem érhette meg a tárgyalás napját, tragikus hirtelenséggel január 5-én ő is elhunyt.

Dudás Miki, a világbajnok kajakozó második emeleti lakása, ahol holtan találták meg. Fotó: Gáll Regina / MW

Jól mondta a fiam, én nem akartam elmenni a tárgyalásra, nem tudom, hogy fogom bírni. Miki tényleg nagyon várta a napot, de most nekem kell mennem. Felfoghatatlan, hogy elveszítettem a férjemet, majd a fiamat, aki a támaszom volt a halála után. A legfájdalmasabb, hogy az első tárgyalás Miki születésnapján lesz, 35 éves lenne ma...

 – mondta a Borsnak Dudásné Magyar Klári. 

Borítókép: Dudás Miklós (Forrás: AFP)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

