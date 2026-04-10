Halálos baleset történt az M2-es autóút 41-es kilométerénél, Vác külterületén péntek délután – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Eddig tisztázatlan körülmények között ütközött össze egy személyautó és egy nyerges vontató.
Egyelőre nem tudni pontosan, hogyan történt a baleset, de valaki meghalt az M2-esen
Teljes pályazárra számítson, ha éppen arra tart.
A balesetben egy ember életét vesztette. A helyszínelést a váci rendőrök teljes útlezárás mellett kezdték meg, a forgalmat Kosd és Rád felé terelik.
