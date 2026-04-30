európai unióbrüsszelMagyar Péter

Ketyeg az óra az energiapénzeknél

Magyarország több milliárd eurónyi energetikai forrástól esett el az elmúlt években amiatt, hogy Brüsszel a pénz kiutalását politikai feltételekhez kötötte. A Tisza-kormány, ha ígéretéhez híven haza akarja hozni a fennmaradó milliárdokat, várhatóan valamit enged az uniós vezetésnek, de akkor is kezelnie kell az orosz gáz kivezetéséből fakadó ellátásbiztonsági kockázatokat.

2026. 04. 30. 7:45
Érdemi kifizetések azonban nem indultak meg, mert a teljes, többmilliárdos csomag tényleges lehívására Brüsszel 27, úgynevezett szupermérföldkövet szabott feltételül. Főként jogállamisági és korrupcióellenes feltételekről van szó, ám az Orbán-kormány álláspontja szerint a hazai intézményrendszer megfelel az uniós normáknak, és Brüsszel politikai eszközként használta a feltételrendszert.

A politikai kötélhúzás következménye az lett, hogy a kétéves kifizetési szabályok miatt 2024 végén véglegesen elveszett az első, egymilliárd euró feletti keret, majd 2025 végén egy hasonló nagyságrendű összeg is elúszott. Most pedig újabb határidő közelít, mert 2026 augusztusáig Magyarországnak minden mérföldkövet teljesítenie kellene.

 

Egyelőre rendezetlen a Szijjártó Péter által február elején indított bírósági per sorsa is. A kereset az energiamix feletti szuverenitásra hivatkozva támadta meg az unió szankciós rendeletét. A leköszönő külügyminiszter az országgyűlési választások eredményétől tette függővé az eljárást. Most tehát a Magyar Péter kormányfőjelölt és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke között megkezdődött tárgyalásokon dől el, hogy az új kormány visszavonja-e a pert a megegyezés érdekében vagy megpróbálja végigvinni a jogi eljárást. Az előbbi eset visszalépés a szuverenitás terén, míg az utóbbi sok időbe telhet, és a forrásoktól való elesés veszélyével jár – márpedig Magyar Péter az uniós pénzek hazahozatalát ígérte a választási kampányában.

Augusztusig elválik, hogy a fennmaradó milliárdokat sikerül-e hazahozni, és ha igen, miből enged Brüsszelnek ennek érdekében a Tisza-kormány.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Faggyas Sándor
Majtény – árulás vagy reálpolitika?

A nem alkuvó Rákóczi szabadsághős, míg a megalkuvó Károlyi reálpolitikus volt, de nem áruló.

