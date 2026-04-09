Ezt nem láttuk jönni: Gyurcsány Ferenc visszatért a kampányhajrában

Egészen szürreális poszt jelent meg a Demokratikus Koalíció szolnoki képviselőjelöltjének, Mészáros Dávidnak a közösségi média oldalán. A politikus, aki korábban Gyurcsány Ferenc mellett dolgozott, szabályosan szerelmet vallott az egykori pártelnöknek.

Mészáros kiemelte:

Vannak politikusok, akik miatt az ember hinni kezd abban, hogy érdemes közélettel foglalkozni. És vannak, akik miatt el is indul ezen az úton. Igen, engem Gyurcsány Ferenc indított el, pontosabban az ő hite.

A politikus ezt követően azt állította, sosem lesz képes megtagadni Gyurcsány Ferencet és az általa képviselteket.