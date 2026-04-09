Legnagyobb sztárja nélkül a magyar válogatott, érettségi miatt is hiányoznak

Rendkívüli

Orbán Viktor interjút ad az Indexnek – kövesse nálunk élőben! + videó

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Keszthelyi Rita és Tiba Panna nem lesz tagja a magyar női vízilabda-válogatottnak a világkupa selejtezőtornáján, amelyre május 1. és 6. között Rotterdamban kerül sor. A magyar válogatott 19 játékossal, köztük 13 Európa-bajnoki ezüstérmessel kezdi majd meg az egyhetes felkészülést.

Magyar Nemzet
2026. 04. 09. 13:10
Keszthelyi Rita sérülés miatt nem kapott meghívót Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 19 fős keret tagjai közül 16-an vehetnek majd részt a magyar válogatott színeiben a világkupa-selejtezőn, amelynek lebonyolítása ugyanaz, mint a férfiaknál: a négyesek első két-két helyezettje játszhat az 1–4. helyért – és szerez kvótát –, míg a többi csapat az 5–8. helyért folytatja. Annyi a különbség, hogy mivel itt az ausztrálok tagjai a divízió I-nek, amennyiben leendő házigazdaként az első öt között zárnak, úgy a hatodik is kvalifikál a nyolcas döntőbe.

A magyar válogatott 19 fős kerettel készül Fotó: waterpolo.hu

– Sajnos lesznek hiányzóink, két meghatározó játékosunk, Keszthelyi Rita, illetve Tiba Panna kénytelen kihagyni a selejtezőt, Rita sérülés, Panna pedig az érettségi miatt. Ugyanez a helyzet Füle Barbarával és Schmuck Tündével, szintén sérülés és iskolai elfoglaltság okán nem tudom behívni őket – mondta csütörtökön a magyar szövetség honlapjának Cseh Sándor szövetségi kapitány.

A kapitány kifejtette: volt még két-három fiatal játékos, akinek a behívásán nagyon sokat gondolkodtak, de négy nap edzőtábor után indulnak Görögországba egy felkészülési mérkőzésre, majd a rotterdami selejtezőre, tehát nem lett volna értelme bővebb keretet összehívni.

– Nagyon szeretnénk kvalifikálni a sydney-i nyolcas döntőre, emellett persze a keret további építése is cél – közölte Cseh.

A magyar női vízilabda-válogatott kerete

  • Kapusok: Golopencza Szonja (UVSE), Neszmély Boglárka (Ferencváros), Torma Luca (Eger) 
  • Mezőnyjátékosok: Alaksza Kinga (UVSE), Aubéli Tekla (UVSE), Dobi Dorina (BVSC), Dömsödi Dalma (BVSC), Faragó Kamilla (UVSE), Fekete Flóra (UVSE), Garda Krisztina (Dunaújváros), Hajdú Kata (UVSE), Hetzl Adrienn (UVSE), Szilágyi Dorottya (Ferencváros), Leimeter Dóra (Ferencváros), Lendvay Zoé (BVSC), Rybanska Natasa (CN Sabadell, spanyol), Sümegi Nóra (Dunaújváros), Vályi Vanda (Ferencváros), Varró Eszter (UCLA, amerikai)  

A magyar válogatott programja

május 1., péntek: Magyarország–Egyesült Államok 14.00 
május 2., szombat: Magyarország–Japán 14.00 
május 3., vasárnap: Magyarország–Spanyolország 15.45

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Mit csinálna egy pszichopata „g…i nagy háború” estén?

Bayer Zsolt avatarja

Ugyanezt üvöltözné amúgy Weber meg Ursula is, ugyanarról a biztonságos helyről, és nagyon meg lennének elégedve magukkal.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
