Legnagyobb sztárja nélkül a magyar válogatott, érettségi miatt is hiányoznak

A 19 fős keret tagjai közül 16-an vehetnek majd részt a magyar válogatott színeiben a világkupa-selejtezőn, amelynek lebonyolítása ugyanaz, mint a férfiaknál: a négyesek első két-két helyezettje játszhat az 1–4. helyért – és szerez kvótát –, míg a többi csapat az 5–8. helyért folytatja. Annyi a különbség, hogy mivel itt az ausztrálok tagjai a divízió I-nek, amennyiben leendő házigazdaként az első öt között zárnak, úgy a hatodik is kvalifikál a nyolcas döntőbe.

– Sajnos lesznek hiányzóink, két meghatározó játékosunk, Keszthelyi Rita, illetve Tiba Panna kénytelen kihagyni a selejtezőt, Rita sérülés, Panna pedig az érettségi miatt. Ugyanez a helyzet Füle Barbarával és Schmuck Tündével, szintén sérülés és iskolai elfoglaltság okán nem tudom behívni őket – mondta csütörtökön a magyar szövetség honlapjának Cseh Sándor szövetségi kapitány.

A kapitány kifejtette: volt még két-három fiatal játékos, akinek a behívásán nagyon sokat gondolkodtak, de négy nap edzőtábor után indulnak Görögországba egy felkészülési mérkőzésre, majd a rotterdami selejtezőre, tehát nem lett volna értelme bővebb keretet összehívni.

– Nagyon szeretnénk kvalifikálni a sydney-i nyolcas döntőre, emellett persze a keret további építése is cél – közölte Cseh.