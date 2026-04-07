Erre is csak Vogel Soma képes: a kispadon nyerte meg az ötméterespárbajt

Második mérkőzését is megnyerte a magyar férfi-vízilabdaválogatott a görögországi világkupa-selejtezőn: Varga Zsolt együttese a hollandok ellen hatalmas csatában, ötméteresekkel győzött 16-15-re. Ha ötméterespárbaj, akkor – megszokhattuk – Vogel Soma. A drámai sikerhez kivételesen arra volt szükség, hogy az utolsó lövésre a kiváló kapus kiüljön a kispadra és az öt helyettesítő Csoma Kristóf védjen.

2026. 04. 07. 17:06
A Vogel Soma helyére beküldött Csoma Kristóf kivédte a mindent eldöntő ötméterest. Forrás: MVSZ
A magyar férfi-vízilabdaválogatott a házigazda görögök legyőzése után a hollandok ellen is nyerni tudott a férfi világkupa görögországi divízió I-es tornáján. Varga Zsolt szövetségi kapitány csapata ezúttal jóval nehezebb mérkőzésen harcolta ki a sikert: a rendes játékidő 11-11-gyel zárult, az ötméterespárbajban pedig 5-4-re bizonyult jobbnak, így összesítésben 16-15-re győzött . A meccsnek több főszereplője akadt, közülük kettő biztosan a két magyar kapus, Vogel Soma és Csoma Kristóf.

Ezúttal nem Vogel Soma, hanem Csoma Kristóf volt a hős. A magyar férfi-vízilabdaválogatott legyőzte Hollandiát is, Szerbia következik Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Jól fordult a meccs, aztán jött a magyar hullámvölgy

Ezúttal Csoma Kristóf kezdett a magyar férfi-vízilabdaválogatott kapujában. Az első nyolc percet 4-3-ra elveszítette a magyar csapat, a második negyedre összeállt a védekezés, amit 3-0-s szakaszsiker is mutat, félidőben tehát Varga Zsolt együttese 6-4-re vezetett.

Fordulás után Vogel Soma váltotta Csoma Kristóf. A harmadik negyedben sikerült növelni az előnyt, s 7-4-nél úgy tűnt, kézben van a mérkőzés. Ekkor azonban megtört a lendület: a támadások befejezései pontatlanabbá váltak, a visszarendeződés is akadozott, amit a hollandok könyörtelenül kihasználtak. A rivális fokozatosan ledolgozta a hátrányát, majd a zárónegyedben már a magyarok futottak az eredmény után.

Nagy Ádám mentette meg a rendes játékidőt

A hajrában a magyar férfi-vízilabdaválogatott szerencsére megmutatta a tartását. Szalai Péter fontos góllal törte meg a magyar gólcsendet, majd Vismeg Zsombor fórból egyenlített. Úgy tűnt, döntetlen lesz a vége, ám 29 másodperccel a vége előtt a hollandok ötmétereshez jutottak, amelyet Kas Te Riele értékesített.

A magyar válogatott azonban másodszor is egyenlített a hajrában. Kapus nélkül, hét a hat ellen támadta végig az utolsó másodperceket, és Nagy Ádám 3 másodperccel a dudaszó előtt bevágta az egyenlítő gólt (1-1).

Vogel Soma beszállt, majd Csoma Kristóf fejezte be

Következett tehát az ötméteres párbaj. Megszokhattuk, a magyar válogatott – vagy klubszinten az FTC – Vogel Somának köszönhetően ebben a párharcban előnyben van. Ezúttal azonban másként volt megírva a forgatókönyv. Az első négy párban minden lövő betalált, s az utolsó kísérelt előtt Varga Zsolt váratlan húzásra szánta rá magát: Vogel Soma helyett visszaküldte a kapuba Csoma Kristófot, aki kivédte a mindent eldöntő kísérletet. Vogel Soma tehát kivételesen a kispadon vált főszereplővé…

Varga Zsolt: Lélektanilag fontos a győzelem a szenvedős meccsen

Varga Zsolt szövetségi kapitány a lefújás után arról beszélt, hogy a magyar válogatott jól kezdett, utána viszont saját hibáiból engedte vissza a hollandokat a mérkőzésbe:

– Jól kezdtük a meccset. Taktikailag fegyelmezetten megcsináltuk a kiállításokat ott, ahol a hollandok gyenge pontjai vannak, s bár közben kaptunk egy-két gólt, azokat aztán tudtuk ellensúlyozni. Át is vettük a második negyedben a kontrollt, haladt a meccs, elmentünk hárommal, ott jött egy olyan fázis, amire nem mondanám azt, hogy blackout (áramszünet), viszont mégiscsak sorban kaptuk a gólokat, amit soknak gondolok.

A szövetségi kapitány ugyanakkor a csapat tartását is kiemelte: – Annak viszont örülök, hogy ezek a mérkőzések is érlelnek minket: ma nem mondhattuk, hogy jól játszottunk, belebonyolódtunk a meccsbe, a végén vezettek kettővel is, mégis vissza tudtunk jönni.

Lélektanilag nagyon fontos hatása van annak, amikor egy ilyen szenvedős mérkőzésből is össze tudjuk hozni a győzelmet.

A magyar férfi-vízilabdaválogatott az első meccsén Görögország ellen 13-12-re nyert, így két forduló után is hibátlan a tornán, és szerdán az olimpiai és Európa-bajnok szerbek ellen folytatja szereplését.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

