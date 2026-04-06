Az utolsó perc döntött a magyar válogatott fordulatokkal teli világkupa-rangadóján

Megfiatalított magyar válogatott száll harcba a nyári fináléért a férfi-vízilabdavilágkupa e heti, alexandropoliszi divízió I-es tornáján. Varga Zsolt 16 fős keretéből tízen voltak tagjai a januárban Európa-bajnoki ezüstérmes együttesének. Dala Döme, Szalai Péter, Lugosi Csongor és a megsérült Nagy Ákos helyére behívott Leinweber Olivér az első világversenyére készülhetett, rajtuk kívül Burián Gergő és Német Toni nem volt ott a belgrádi Eb-n. Hét nap alatt hat mérkőzést játszik a csapat, és a szövetségi kapitány Angyal Dánielt, Manhercz Krisztiánt és Kovács Pétert sem akarta ilyen tehernek kitenni, így ők – akárcsak például az Olimpiakoszban légióskodó Zalánki Gergő – kimaradtak a keretből. A házigazda Görögország elleni hétfői nyitányon a hazaiak legnagyobb hiányzója a csapatkapitány, Konsztantinosz Geniduniasz volt, aki a magyarok ellen 15-12-re elveszített idei Eb-elődöntőben még játszott. Leinweber és Lugosi ezúttal kimaradt a szűkített magyar keretből.

Szalai Péter debütált a magyar vízilabda-válogatottban a vb- és Eb-bronzérmes Görögország elleni világkupa-mérkőzésen. Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó

Vigvári Vince góljával Magyarország szerezte meg az első találatot, majd 4-3-as görög vezetésig felváltva két-két gólt lőttek a csapatok. A folytatás is fordulatosan, egyben szorosan alakult: 4-4-nél, 5-5-nél és 6-6-nál is egyenlített a magyar válogatott, de a félidei szünetben 7-6-os előnyben volt a házigazda.

A harmadik negyedben aztán Varga Zsolt legénysége kezdett jobban, Fekete Gergő és Burián Gergely gólja fordítást jelentett, és innentől Görögország volt az, amely futott az eredmény után. A házigazda azonban 10-8-as hátrányból egyenlített, így döntetlenről kezdték meg a válogatottak a záró játékrészt.

Öt másodperccel a vége előtt dőlt el

Az utolsó nyolc percben Vigvári Vince ötméteresből szerzett góljára rögtön jött görög válasz. Két perc sem volt hátra, amikor Nagy Ádám talált be, de az FTC görög játékosa, Sztilianosz Argiropulosz ekkor is azonnal egyenlíteni tudott. Burián viszont öt másodperccel a vége előtt, emberelőnyben megszerezte a győztes magyar gólt.

– Jónak értékelem a játékot, annak alapján, amit előtte is mondtunk, hogy mivel egyik csapat sem tudott néhány edzésnél többet tartani, itt azok fognak érvényesülni, akik kevesebbet hibáznak. Ez ma vissza is igazolódott, ráadásul voltak olyan periódusok, különösen a harmadik negyed, amikor a játék képe kifejezetten jól nézett ki. Utána a negyedikben akadt egy-két hiba, lassabban zártunk vissza néhányszor, de amikor igazán fontos volt, az utolsó percekben megint sikerült nagyon feszessé tenni a védekezést, így tudtuk ennyire izgalmassá tenni a végét. Nagyon büszke vagyok a fiúkra, hogy sikerült egy nagyon erős görög csapatot itt, a saját uszodájukban legyőzni az első fordulóban – nyilatkozta Varga Zsolt a találkozó után.