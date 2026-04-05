Biros Pétervízilabdamagyar férfi vízilabda-válogatott50 évesolimpiai bajnok

A profi horgásznak készülő Biros Péter a másik fiát is elengedi Amerikába játszani

Húsvétvasárnap ünnepli 50. születésnapját a magyar válogatottal háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó. Biros Péter a Nemzeti Sportnak adott interjújában visszaemlékezett a múltjára, beszélt a fiairól, valamint kitért a jövőbeli terveire is.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 11:26
Biros Péter a 2012-es olimpia megnyitóján már háromszoros aranyérmesként volt a magyar csapat zászlóvivője Fotó: AFP/Olivier Morin
Gyarmati Dezső, Kárpáti György, Benedek Tibor, Kásás Tamás, Kiss Gergő, Molnár Tamás és Szécsi Zoltán mellett Biros Péter az, aki a magyar vízilabda-válogatott tagjaként három olimpiai aranyérmet szerzett pályafutása során. A vasárnaptól kezdve ötvenéves Biros gyermekként úszott és kézilabdázott is, de végül vízilabdázó lett belőle. Először 1997-ben az UTE csapatából hívta be Kemény Dénes őt a válogatottba, amellyel az 1999-es Európa-bajnokság volt az első világversenye. Az ottani Eb-cím után Sydney-ben, majd Athénban és Pekingben is nyert ötkarikás játékokat, 2003-ban pedig világbajnok lett. Ami a 352-szeres válogatott játékos klubkarrierjét illeti, a horvát Primorje Rijeka és a szerb VK Becej játékosa is volt, mielőtt a Budapesti Honvédhoz igazolt, majd 2007-ben Egerbe került.

A magyar vízilabda-válogatottal háromszoros olimpiai bajnok Biros Péter vasárnap ünnepli 50. születésnapját.
A magyar vízilabda-válogatottal háromszoros olimpiai bajnok Biros Péter vasárnap ünnepli 50. születésnapját. Fotó: AFP/Miguel Medina

A sokoldalú és kreatív játékstílussal jellemezhető Biros Péter 2009 és 2012 között a nemzeti együttes csapatkapitánya, a londoni olimpia megnyitóján pedig zászlóvivő is volt. 2016 elején jelentette be visszavonulását, az év októberében telt házas gálamérkőzésen búcsúztatták. Később az Eger női vízilabdacsapatának edzője, majd a leány utánpótlás-válogatottak szövetségi kapitánya lett. 2020-tól az Egri Vízilabda Klub szakmai igazgatója volt, 2022-ben és 2024-ben rövid ideig az Eger férficsapatának vezetőedzője volt, 2025-ben ismét a női csapat vezetőedzőjének nevezték ki.

– Noha már nem játszom, belül még mindig sportoló, vízilabdázó vagyok. Nem feltétlenül a játék hiányzik, hanem inkább az a fajta hangulat és közeg, amelyben éltünk, amely jellemzett minket. Ha nincs körülöttünk senki, akkor azok lehetünk, akik vagyunk, újra kijöhet belőlünk a jó értelemben vett »állat«. Majdnem ugyanazt csinálom, mint amikor még játszottam: napi két edzés, vagyis inkább három a konditréninggel együtt. Azzal a különbséggel, hogy én nem kondizom meg nem edzek – mondta a Nemzeti Sportnak a születésnapos legenda, aki bevallotta, hogy már nem igazán sportol.

Az ötvenéves Biros Péter fiai is a vízilabda mellett döntöttek

Mindkét fia követte édesapja pályáját: a 21 éves Samu jelenleg az Egyesült Államokban tanul és játszik, míg a 19 éves Vince is bemutatkozott már az ob I-ben. – Szeretnek játszani, s ha ennek révén jó helyen tudnak tanulni, már nyertek vele. Samu érettebb, Vince a korából adódóan még nem annyira. Van bennük tehetség, remélem, minél többre viszik. 

Vince itt érettségizik, és nagy valószínűséggel megy a testvére után Amerikába. Talán akkor mondtam volna nekik, hogy maradjanak itthon, ha a válogatott közelében lennének, de egyelőre ez nem reális.

Meglátjuk, ebben a tekintetben hogyan haladnak. Szeressék, csinálják és tanuljanak, ez nagyon fontos, miként az is, hogy használják ki mindazt, amit eléjük sodor az élet – mondta Biros Péter, aki elárulta, fiait korábban érték igazságtalan kritikák amiatt, mert ő az édesapjuk.

Bár a 2004-es éve volt a legeredményesebb, a pekingi olimpiát nevezte a koronaékszerének, mert „abban az évben mintha a fellegekben jártam volna”. Mint elmondta, a természetéből adódóan tűzön-vízen átmegy, önfejű és kitartó, szerinte mindez nagyban segítette az előrehaladásában. Az interjú végén kitért arra, hogy miként tervezi a következő éveket-évtizedeket: – Nagyjából ugyanígy: mindig lépjünk egyet felfelé, ha megvan, álljunk meg kicsit, aztán menjünk tovább. Tíz-húsz évet nagyon nehéz belőni, egyelőre azt tudom, mi lehet jövőre: valószínűleg ugyanitt leszek Egerben, aztán ki tudja. Úgy néz ki, a lányokat edzem, hogy utána mi következik, passz, 

lehet, hogy profi horgász leszek… Kíváncsi vagyok rá nagyon, milyen lehet. Sokan azt gondolják, ezzel viccelek, pedig nem annak szánom!

– nyilatkozta Biros Péter.

Biros Péter sportolói karrierjét számos díjjal ismerték el

Öt alkalommal (2001, 2003, 2005, 2008, 2011) lett az év magyar vízilabdázója, 2008-ban az év európai és a világ legjobb férfi vízilabdázójának is megválasztották, 2009-ben megkapta az UNESCO Fair Play díjat. 2000-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje, 2004-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje, 2008-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést vehette át. 2008-ban Eger és Budapest, 2011-ben Miskolc díszpolgára lett. 2015-ben lett az úszósportok Hírességek Csarnokának tagja, 2024-ben a Budapesti Honvéd Sportegyesület halhatatlan tagja, 2025-ben Prima Primissima-díjjal tüntették ki sport kategóriában.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu