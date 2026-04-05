A profi horgásznak készülő Biros Péter a másik fiát is elengedi Amerikába játszani

Gyarmati Dezső, Kárpáti György, Benedek Tibor, Kásás Tamás, Kiss Gergő, Molnár Tamás és Szécsi Zoltán mellett Biros Péter az, aki a magyar vízilabda-válogatott tagjaként három olimpiai aranyérmet szerzett pályafutása során. A vasárnaptól kezdve ötvenéves Biros gyermekként úszott és kézilabdázott is, de végül vízilabdázó lett belőle. Először 1997-ben az UTE csapatából hívta be Kemény Dénes őt a válogatottba, amellyel az 1999-es Európa-bajnokság volt az első világversenye. Az ottani Eb-cím után Sydney-ben, majd Athénban és Pekingben is nyert ötkarikás játékokat, 2003-ban pedig világbajnok lett. Ami a 352-szeres válogatott játékos klubkarrierjét illeti, a horvát Primorje Rijeka és a szerb VK Becej játékosa is volt, mielőtt a Budapesti Honvédhoz igazolt, majd 2007-ben Egerbe került.

A sokoldalú és kreatív játékstílussal jellemezhető Biros Péter 2009 és 2012 között a nemzeti együttes csapatkapitánya, a londoni olimpia megnyitóján pedig zászlóvivő is volt. 2016 elején jelentette be visszavonulását, az év októberében telt házas gálamérkőzésen búcsúztatták. Később az Eger női vízilabdacsapatának edzője, majd a leány utánpótlás-válogatottak szövetségi kapitánya lett. 2020-tól az Egri Vízilabda Klub szakmai igazgatója volt, 2022-ben és 2024-ben rövid ideig az Eger férficsapatának vezetőedzője volt, 2025-ben ismét a női csapat vezetőedzőjének nevezték ki.

– Noha már nem játszom, belül még mindig sportoló, vízilabdázó vagyok. Nem feltétlenül a játék hiányzik, hanem inkább az a fajta hangulat és közeg, amelyben éltünk, amely jellemzett minket. Ha nincs körülöttünk senki, akkor azok lehetünk, akik vagyunk, újra kijöhet belőlünk a jó értelemben vett »állat«. Majdnem ugyanazt csinálom, mint amikor még játszottam: napi két edzés, vagyis inkább három a konditréninggel együtt. Azzal a különbséggel, hogy én nem kondizom meg nem edzek – mondta a Nemzeti Sportnak a születésnapos legenda, aki bevallotta, hogy már nem igazán sportol.

Az ötvenéves Biros Péter fiai is a vízilabda mellett döntöttek

Mindkét fia követte édesapja pályáját: a 21 éves Samu jelenleg az Egyesült Államokban tanul és játszik, míg a 19 éves Vince is bemutatkozott már az ob I-ben. – Szeretnek játszani, s ha ennek révén jó helyen tudnak tanulni, már nyertek vele. Samu érettebb, Vince a korából adódóan még nem annyira. Van bennük tehetség, remélem, minél többre viszik.

Vince itt érettségizik, és nagy valószínűséggel megy a testvére után Amerikába. Talán akkor mondtam volna nekik, hogy maradjanak itthon, ha a válogatott közelében lennének, de egyelőre ez nem reális.

Meglátjuk, ebben a tekintetben hogyan haladnak. Szeressék, csinálják és tanuljanak, ez nagyon fontos, miként az is, hogy használják ki mindazt, amit eléjük sodor az élet – mondta Biros Péter, aki elárulta, fiait korábban érték igazságtalan kritikák amiatt, mert ő az édesapjuk.