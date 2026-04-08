A magyar válogatott sikere duplán fájó az olimpiai bajnoknak

A Görögország és a Hollandia elleni, egyaránt drámai siker után a magyar férfivízilabda-válogatott a görögországi világkupa-selejtező A csoportjának utolsó fordulójában az olimpiai bajnok Szerbia ellen ugrott medencébe. A szerbeknek nagy szükségük volt a győzelemre, miután korábban szoros csatában kikaptak a görögöktől, ugyanakkor rendes játékidős vereség esetén a magyar válogatott is visszacsúszhatott volna csoportja harmadik helyére.

Fekete Gergő állította be a végeredményt, a magyar férfivízilabda-válogatott 12-10-re nyert Szerbia ellen. Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó

Szerb győzelemre azonban nem volt esély, az olimpiai bajnok egyszer sem vezetett Varga Zsolt csapata ellen.

Így nyert Szerbia ellen a magyar válogatott

Eleinte a lépést még tartotta a magyar csapattal a rivális, az egyenlítés rendre összejött a szerbeknek. A magyar válogatott a második negyed közepén lépett el először két góllal, ekkor 5-3, a félidőben 6-4 volt az állás.

A harmadik játékrész magyar parádét hozott, 11-7 után azonban a szerbek felzárkóztak az utolsó negyedben, az egyenlítésért is támadtak, mielőtt Fekete Gergő az üresen hagyott kapujukba talált, ezzel beállítva a 12-10-es végeredményt.

Feketének ez volt a harmadik gólja a mérkőzésen, Vigvári Vince nála is eredményesebb volt, négy találattal járult hozzá az olimpiai bajnok legyőzéséhez.

Vízilabda: mikor lesz a világkupa szuperdöntője?

A győzelemmel eldőlt, hogy a magyar válogatott bejutott a világkupa júliusi, ausztráliai szuperdöntőjébe, ez azonban nem jelenti azt, hogy Varga Zsolt csapatának görögországi szereplése véget ért.

A magyar válogatott a selejtezőtorna felsőházában további három mérkőzést játszik a másik csoportelső, illetve a két csoportmásodik ellen, ezeknek a meccseknek szuperdöntő kiemelése szempontjából van jelentősége.

A szerbeknek viszont duplán fáj a magyarok elleni vereség, ugyanis ezzel ők biztosan a selejtező alsóházába kerülnek, ahonnan csak egy csapat jut el az ausztráliai vk-döntőbe.