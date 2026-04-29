F. János még kártérítést is követelhet, ha ez a kiskapu megnyílik előtte

Egy szemrebbenés alatt „elszállhat” a beismerő vallomás – részletezte a Till család jogi képviselője.

Rávilágított azonban egy különösen érdekes lehetséges fordulatra. Úgy fogalmazott: 

ha a jegyzőkönyv »elszáll«, vége az ügynek, és a férfit kiengedik.

 

Beszélt arról is, hogy biztos benne, F. János még egyszer nem fogja beismerni a bűncselekményt. Azonban, ha kiengedik, és szabadon hazamehet, jogtalan fogvatartásra hivatkozva kártérítést követelhet, amelyre Lichy azt mondta, 

…ez kifejezetten abszurd fordulat lenne a magyar igazságszolgáltatás történetében.

 

Kitért arra is, hogy ha bármilyen oknál fogva szabálytalanságot fedeznek fel a beismerő vallomás jegyzőkönyvezésében, a beismerő vallomás „elszáll”, és ehhez az sem szükséges, hogy a kényszervallatás megtörténte bizonyosságot nyerjen. Úgy vélte, elég, ha kiderül, hogy F. János nem teljesen önszántából tett vallomást. Ellene márpedig a beismerő vallomás az egyetlen közvetlen bizonyíték – magyarázta Lichy József, a 2000-ben brutálisan meggyilkolt Till Tamás szüleinek jogi képviselője.

Till Tamás feltételezett gyilkosa az előkészítő ülésen egyébként a tudósítások szerint végig vigyorgott, és beszólogatott az ügyésznek és a bírónőnek is, és ahogy az ügyvéd sejtette, valóban nem ismerte be a bűnösségét. Erről ide kattintva még többet olvashat. 

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Szánalmasan vergődnek a bukott baloldali figurák, Magyar Péter kegyét keresik

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
