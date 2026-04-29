F. János még kártérítést is követelhet, ha ez a kiskapu megnyílik előtte

Kitért arra is, hogy ha bármilyen oknál fogva szabálytalanságot fedeznek fel a beismerő vallomás jegyzőkönyvezésében, a beismerő vallomás „elszáll”, és ehhez az sem szükséges, hogy a kényszervallatás megtörténte bizonyosságot nyerjen. Úgy vélte, elég, ha kiderül, hogy F. János nem teljesen önszántából tett vallomást. Ellene márpedig a beismerő vallomás az egyetlen közvetlen bizonyíték – magyarázta Lichy József, a 2000-ben brutálisan meggyilkolt Till Tamás szüleinek jogi képviselője.