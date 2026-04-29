F. János még kártérítést is követelhet, ha ez a kiskapu megnyílik előtte

Rávilágított azonban egy különösen érdekes lehetséges fordulatra. Úgy fogalmazott:
ha a jegyzőkönyv »elszáll«, vége az ügynek, és a férfit kiengedik.
Beszélt arról is, hogy biztos benne, F. János még egyszer nem fogja beismerni a bűncselekményt. Azonban, ha kiengedik, és szabadon hazamehet, jogtalan fogvatartásra hivatkozva kártérítést követelhet, amelyre Lichy azt mondta,
…ez kifejezetten abszurd fordulat lenne a magyar igazságszolgáltatás történetében.
Kitért arra is, hogy ha bármilyen oknál fogva szabálytalanságot fedeznek fel a beismerő vallomás jegyzőkönyvezésében, a beismerő vallomás „elszáll”, és ehhez az sem szükséges, hogy a kényszervallatás megtörténte bizonyosságot nyerjen. Úgy vélte, elég, ha kiderül, hogy F. János nem teljesen önszántából tett vallomást. Ellene márpedig a beismerő vallomás az egyetlen közvetlen bizonyíték – magyarázta Lichy József, a 2000-ben brutálisan meggyilkolt Till Tamás szüleinek jogi képviselője.
Till Tamás feltételezett gyilkosa az előkészítő ülésen egyébként a tudósítások szerint végig vigyorgott, és beszólogatott az ügyésznek és a bírónőnek is, és ahogy az ügyvéd sejtette, valóban nem ismerte be a bűnösségét.
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!