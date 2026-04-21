Erre nem kellett sokat várni Magyar Péteréknek: Brüsszel bírósága elkaszálta a magyar gyermekvédelmi törvényt

Fluor Tomi utólag magyarázkodik, hogy miért nem vett részt a tiszás koncerten: A hangosítás a hibás

Technikai okokkal magyarázta Fluor Tomi, hogy nem vállalta a tiszás koncerten a részvételt. Rajta kívül Majka sem lépett fel a botrányosra sikerült rendezvényen, ahol a színpadon tomboló Eckü közszeméremsértő magatartással került a hírekbe. Rajta kívül volt olyan előadó, aki torokelvágást is imitált a fiatal közönség előtt. Fluor azért elárulta, hogy utólag nem bánja, hogy ehhez a társasághoz nem tartozott.

2026. 04. 21. 10:51
„Meghívtak engem is erre a rendszerbontó koncertre. Én azt nem láttam magam előtt – főleg technikai okai voltak, hogy úgy döntöttem, hogy nem” – magyarázta Fluor Tomi az RTL-nek. Hozzátette: nem látta, hogy 50-60 előadót hogyan lehet jól kihangosítani. 

20260410 Budapest Rendszerbontó Nagykoncert. fotó: Ladóczki Balázs (LB) MW publi 0416
Fotó: Ladóczki Balázs

„Én eleve a Wellhellóval úgy megyek csak, hogy a saját zenekarral, saját embereimmel, mi csinálunk mindent, és eleve azért a Hősök tere egy nehezebb akusztika, ez volt az első” – indokolt a rapper, aki szerint a fellépésük már nem változtatott volna annyit, viszont minden létező felületen kommunikálta, hogy menjenek el a követői szavazni, csatlakozott különféle mozgalmakhoz, és a véleményét sem rejtette véka alá. Fluor azt azért elárulta, hogy amikor elkezdte nézni a közvetítést, kicsit azt is érezte, hogy annyira nem bánja, hogy nem tartozik ide. 


Borítókép: Fluor Tomi (Fotó: Képernyőfotó)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
