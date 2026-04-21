Fluor Tomi utólag magyarázkodik, hogy miért nem vett részt a tiszás koncerten: A hangosítás a hibás

„Meghívtak engem is erre a rendszerbontó koncertre. Én azt nem láttam magam előtt – főleg technikai okai voltak, hogy úgy döntöttem, hogy nem” – magyarázta Fluor Tomi az RTL-nek. Hozzátette: nem látta, hogy 50-60 előadót hogyan lehet jól kihangosítani.

„Én eleve a Wellhellóval úgy megyek csak, hogy a saját zenekarral, saját embereimmel, mi csinálunk mindent, és eleve azért a Hősök tere egy nehezebb akusztika, ez volt az első” – indokolt a rapper, aki szerint a fellépésük már nem változtatott volna annyit, viszont minden létező felületen kommunikálta, hogy menjenek el a követői szavazni, csatlakozott különféle mozgalmakhoz, és a véleményét sem rejtette véka alá. Fluor azt azért elárulta, hogy amikor elkezdte nézni a közvetítést, kicsit azt is érezte, hogy annyira nem bánja, hogy nem tartozik ide.