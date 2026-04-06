Forgalomkorlátozások lesznek Budapesten az amerikai alelnök látogatása idején

J. D. Vance amerikai alelnök kedden Budapestre érkezik, kétnapos látogatása alatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani. A Police.hu közleménye szerint szakaszosan lezárják április 7-én 9 órától 12 óráig az I., V., VI., XIV. és XV. kerületben a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2 – M4-es – M0-s – M3-as autópálya-bevezető – Kacsóh Pongrác úti felüljáró – Kós Károly sétány – Hősök tere – Andrássy út – József Attila utca – Széchenyi István tér – Lánchíd – Clark Ádám tér – Lánchíd utca – Ybl Miklós tér – Apród utca – Szarvas tér – Attila út – Dózsa György tér – Palota út – Dísz tér – Szent György utca útvonalat.

Később, 13 órától 16 óráig az I., XI. és XII. kerületet érintően a Színház utca – Dísz tér – Palota út – Dózsa György tér – Attila út – Szarvas tér – Krisztina körút – Hegyalja út – BAH csomópont – Jagelló út – Apor Vilmos tér – Stromfeld Aurél út – Orbánhegyi út – Szent Orbán tér – Istenhegyi út – Költő utca – Béla király út – Zugligeti út útvonalat.

Szintén aznap 16 órától 20 óráig az I., V., VI., VIII., XI., XII. és XIV. kerületben a Zugligeti út – Béla király út – Költő utca – Istenhegyi út – Szent Orbán tér – Orbánhegyi út – Stromfeld Aurél út – Apor Vilmos tér – Jagelló út – BAH csomópont – Hegyalja út – Krisztina körút – Szarvas tér – Lánchíd utca – Lánchíd – Széchenyi tér – József Attila utca – Andrássy út – Hősök tere – Dózsa György út – Kerepesi út útvonalat.



Április 8-án 8 órától 11 óráig szakaszosan lezárják az I., V., XI. és XII. kerületben a Zugligeti út – Béla király út – Költő utca – Istenhegyi út – Szent Orbán tér – Orbánhegyi út – Stromfeld Aurél út – Apor Vilmos tér – Jagelló út – BAH csomópont – Hegyalja út – Krisztina körút – Szarvas tér – Apród utca – Ybl Miklós tér – Lánchíd utca – Clark Ádám tér – Lánchíd – Széchenyi István tér – Eötvös tér – Id. Antall József rakpart – Markó utcai felhajtó – Markó utca – Balassi Bálint utca – Kossuth tér útvonalat.

Aznap 14 órától 17 óráig az V., VI., XIV. és XV. kerületben a Kossuth tér – Garibaldi utcai lehajtó – Id. Antall József rakpart – Eötvös tér – Széchenyi István tér – József Attila utca – Andrássy út – Hősök tere – Kós Károly sétány – Kacsóh Pongrác úti felüljáró – M3-as kivezető – M3-as – M0-s – M4-es – Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér 2 útvonalat.