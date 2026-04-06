Forgalomkorlátozások lesznek Budapesten az amerikai alelnök látogatása idején

A delegáció áthaladásának idején szakaszos, ideiglenes lezárások várhatók. A forgalmat csak addig korlátozzák, ameddig feltétlenül szükséges.

2026. 04. 06. 15:05
J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke (Fotó: AFP)
J. D. Vance amerikai alelnök kedden Budapestre érkezik, kétnapos látogatása alatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani. A Police.hu közleménye szerint szakaszosan lezárják április 7-én 9 órától 12 óráig az I., V., VI., XIV. és XV. kerületben a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2 – M4-es – M0-s – M3-as autópálya-bevezető – Kacsóh Pongrác úti felüljáró – Kós Károly sétány – Hősök tere – Andrássy út – József Attila utca – Széchenyi István tér – Lánchíd – Clark Ádám tér – Lánchíd utca – Ybl Miklós tér – Apród utca – Szarvas tér – Attila út – Dózsa György tér – Palota út – Dísz tér – Szent György utca útvonalat.

US Vice President JD Vance speaks during a swearing in ceremony for Colin McDonald to be the Assistant Attorney General for the National Fraud Enforcement Division in the Eisenhower Executive Office Building, next to the White House in Washington, DC on April 1, 2026. McDonald will be the first Assistant Attorney General for the Department of Justice's newly created National Fraud Enforcement Division. (Photo by Mandel NGAN / AFP)
J. D. Vance alelnök (Fotó: MANDEL NGAN / AFP)

Később, 13 órától 16 óráig az I., XI. és XII. kerületet érintően a Színház utca – Dísz tér – Palota út – Dózsa György tér – Attila út – Szarvas tér – Krisztina körút – Hegyalja út – BAH csomópont – Jagelló út – Apor Vilmos tér – Stromfeld Aurél út – Orbánhegyi út – Szent Orbán tér – Istenhegyi út – Költő utca – Béla király út – Zugligeti út útvonalat.

Szintén aznap 16 órától 20 óráig az I., V., VI., VIII., XI., XII. és XIV. kerületben a Zugligeti út – Béla király út – Költő utca – Istenhegyi út – Szent Orbán tér – Orbánhegyi út – Stromfeld Aurél út – Apor Vilmos tér – Jagelló út – BAH csomópont – Hegyalja út – Krisztina körút – Szarvas tér – Lánchíd utca – Lánchíd – Széchenyi tér – József Attila utca – Andrássy út – Hősök tere – Dózsa György út – Kerepesi út útvonalat.


Április 8-án 8 órától 11 óráig szakaszosan lezárják az I., V., XI. és XII. kerületben a Zugligeti út – Béla király út – Költő utca – Istenhegyi út – Szent Orbán tér – Orbánhegyi út – Stromfeld Aurél út – Apor Vilmos tér – Jagelló út – BAH csomópont – Hegyalja út – Krisztina körút – Szarvas tér – Apród utca – Ybl Miklós tér – Lánchíd utca – Clark Ádám tér – Lánchíd – Széchenyi István tér – Eötvös tér – Id. Antall József rakpart – Markó utcai felhajtó – Markó utca – Balassi Bálint utca – Kossuth tér útvonalat.

Aznap 14 órától 17 óráig az V., VI., XIV. és XV. kerületben a Kossuth tér – Garibaldi utcai lehajtó – Id. Antall József rakpart – Eötvös tér – Széchenyi István tér – József Attila utca – Andrássy út – Hősök tere – Kós Károly sétány – Kacsóh Pongrác úti felüljáró – M3-as kivezető – M3-as – M0-s – M4-es – Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér 2 útvonalat.

Szintén április 8-án 10 órától 12 óráig a XI. kerületben a Villányi utat a BAH csomópont és a Móricz Zsigmond körtér között, a Tas vezér utcát, az Edömér utcát, a Diószegi utat a Tas vezér utca és a Zsombolyai utca között.

A tájékoztatás szerint a lezárás idején az útvonalat keresztező útszakaszokat szintén lezárják. 

Az érintett területeken április 7-én és 8-án a kijelölt taxiállomások nem működnek. Arról, hogy hol tilos megállni április 6-án 6 órától április 8-án 24 óráig az I., V., VI., VII., XI., XII., XIV. és XV. kerületben, a rendőrség oldalán tájékozódhatnak az autósok. Azok, akik az érintett terület „megállni tilos” jelzéssel ellátott útszakaszán parkoltak és gépjárművüket elszállították, a 06-80-180-780-as zöldszámon érdeklődhetnek.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint a várható lezárások, 

korlátozások a BKK járatait is érintik, ezért hosszabb időt kell szánni a közlekedésre, érdemes a megszokottnál korábban útnak indulni. 

A zárások idején a korlátozásokkal érintett útvonalakon közlekedő közösségi közlekedési járművek terelve járnak. A BKK arra kéri a fővárosban közlekedőket, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális közlekedési információkról a BKK Info oldalon.

Az Andrássy út többszöri lezárásakor az M1-es metrót is leállítják. A BKK elsősorban az M2-es, az M3-as és az M4-es metrók igénybevételét ajánlja. A budavári zárások idején, április 7-én, várhatóan 8 óra és 15 óra 30 között a 16-os és a 216-os autóbusz nem közlekedik; a 16A és a 116-os autóbuszok rövidített útvonalon, a Széll Kálmán tér, illetve a Fény utcai piac és a Szentháromság tér között közlekednek; a Budavári Sikló kedden nem üzemel.

A Zugligeti úti zárások idején, április 7-én, várhatóan 14 órától április 8-án szerdán 15 óráig a 291-es autóbusz rövidített útvonalon, a Nyugati pályaudvar és a Kuruclesi út megállóhely között közlekedik, a Zugligeti Libegőt nem érinti.

A Ferenciek tere zárásakor április 7-én, várhatóan 15 órától 20 óráig a 15-ös autóbusz rövidített útvonalon, a Gyöngyösi utca és a Kossuth Lajos tér között közlekedik.

Április 7-én, várhatóan 5 és 11 óra között, valamint április 8-án, várhatóan 12 és 17 óra között 25-40 perces időszakokra lezárják a repülőtérre vezető utat, ezért a 100E és a 200E autóbuszok módosított útvonalon közlekednek, a Vecsés-nyugat, a Cargo City, a Nemzetközi Posta Kicserélő Központ, a Liszt Ferenc Airport 2. és a Repülőmúzeum megállót nem érintik.

A Budapest Airport a Facebook-oldalán szintén arra hívta fel az utasok figyelmét, hogy a delegációk mozgása miatt április 7-én, kedden, valamint április 8-án, szerdán a repülőtér környékén időszakos forgalomkorlátozások lépnek érvénybe.

 A repülőtér-üzemeltető arra kéri az utasokat, hogy a reptér megközelítése során hosszabb menetidővel számoljanak, a lezárásokkal, valamint a buszok közlekedésével kapcsolatban pedig kövessék figyelemmel az útinformációkat és a BKK felületeit.

Borítókép: J. D. Vance amerikai alelnök (Fotó: AFP)


A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Novák Miklós
idezojelekolasz

Itália alkonya

Novák Miklós avatarja

SPORTSZERŰEN – Az olasz futball bizonyos értelemben példát vehetne a magyarról.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
