Hatósági vizsgálatot kezdeményez a Szerencsejáték Zrt. a múlt heti telitalálatok sorsolásáról

Rendkívüli ellenőrzést kér a játékosok és a szélesebb közvélemény megnyugtatására a Szerencsejáték Zrt. a szerencsejáték-felügyeleti hatóságtól a skandináv lottó, a hatos lottó, a joker és az ötös lottó múlt heti sorsolásain elért telitalálatok ügyében – közölte a társaság.

Lottószelvényeket tölt ki egy játékos (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A közleményben kiemelték, a Szerencsejáték Zrt. azután döntött az önkéntes hatósági vizsgálat kezdeményezéséről, hogy a szombati sorsolásokat követően kétség merült fel a sajtóban, valamint a közösségi oldalakon a négy játék sorsolásainak tisztaságáról. Részletezték, hogy a múlt héten, az idei év 16. hetében szerda és szombat között négy számsorsjátékon is telitalálat született, az ötös lottó esetében a játék valaha volt legnagyobb főnyereményével. Emlékeztettek:

a különös egybeesés nem példa nélküli, korábban 2018-ban és 2000-ben is volt hasonló eset.

A Szerencsejáték Zrt. a közleményben leszögezte,

a sorsolások folyamata rendkívül szigorúan szabályozott, nemzetközi szervezetek által is auditált, hazai hatóságok által gyakran ellenőrzött folyamat.

Ismertették: a sorsolási eszközök – a sorsológép, a kézi sorsológömb és a golyók – minden esetben a mérésügyi szerv által hitelesítettek, az eszközöket a sorsolási időn kívül közjegyző által lezárt, biztonsági zárral ellátott helyiségben helyezik el. Az egy játékhoz használt golyókészletek egységesek, semmilyen paraméterben nincs különbség közöttük. A sorsolás folyamata – az eszközök előkészítésétől a sorsolási műsor lezárásáig – közjegyző által felügyelt, a helyszínek kamerával és biztonsági rendszerrel felszereltek. A sorsoló eszközök minden más eszköztől függetlenül működő berendezések, azok tehát nincsenek összeköttetésben semmilyen informatikai rendszerrel.

A sorsolások eredménye minden esetben a véletlenen múlik. A sorsolásban részt vevő szelvények a tétfizetést követően digitális aláírással ellátottak, a sorsolásban részt vevő fogadások összessége – a sorsolást megelőzően – is elektronikusan aláírásra kerül. Ezen állomány a sorsolást követően nem változtatható meg. A teljes folyamat bármilyen független hatóság által bármikor ellenőrizhető – írták a közleményben.