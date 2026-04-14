Helyreállt a menetrend a ceglédi vasútvonalon

Újra a teljes hosszon járnak a vonatok a ceglédi vasútvonalon, de a menetrend helyreállásáig még előfordulhatnak rövidebb útvonalon közlekedő járatok – közölte a Mávinform.

Korábban Monorierdő külterületén egy tehervonat elütött egy embert,

a baleset miatt Monor és Pilis között csak egy vágányon közlekedhettek a vonatok.

A helyszínelés idején a ceglédi vonalon rövidebb útvonalon közlekedő szerelvényekre, hosszabb menetidőre kellett számítani.

