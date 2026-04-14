Helyreállt a menetrend a ceglédi vasútvonalon

Újra a teljes hosszon járnak a vonatok a ceglédi vasútvonalon, de a menetrend helyreállásáig még előfordulhatnak rövidebb útvonalon közlekedő járatok – közölte a Mávinform.
Korábban Monorierdő külterületén egy tehervonat elütött egy embert,
a baleset miatt Monor és Pilis között csak egy vágányon közlekedhettek a vonatok.
A helyszínelés idején a ceglédi vonalon rövidebb útvonalon közlekedő szerelvényekre, hosszabb menetidőre kellett számítani.
Illusztráció
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!