Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Gajdos Lászlónyíregyházi állatparkTisza Párt jelöltjeiVálasztás 2026

Hullócsillag lett Magyar Péter sztárigazolásából: Gajdos László korrupciós botránya ráéghet a Tisza Pártra

A családja sem örül már a politikai szerepvállalásának.

Magyar Nemzet
Forrás: szon.hu2026. 04. 10. 12:27
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gajdos László, a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje Nyíregyháza 1-es választókerületében, „civilben” a Nyíregyházi Állatpark igazgatója. A Hír TV Célpont stábja több problémásnak látszó ügyet tárt fel igazgatói ténykedésével kapcsolatban: Gajdos László rokonának cége nem elhanyagolható módon vesz részt a nyíregyházi állatpark üzleti tevékenységében. Gajdos az egyik húzóneve lett volna Magyar Péter pártjának, így a tevékenysége erősen ráégett a Tisza Pártra is.

A Célpont stábja jegyet váltott az állatparkba, s már a belépésnél érdekes dologra lettek figyelmesek: a jegyen ugyanis a www.ticketbase.eu felirat olvasható. Ez pedig azért különös, mert a Ticketbase Kft. ügyvezetője Gajdos László unokaöccse. Egyébként a rokoni szál megjelenik akkor is, amikor online szerettek volna jegyet vásárolni. 

A cég nettó árbevétele pedig néhány év alatt ugrásszerűen felduzzadt – számol be a Szon.hu. A jegyárusító honlap 12 állatkert online jegyeladását végzi. Itt külön figyelmet érdemel, hogy Gajdos László elnökként vezeti a Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetségét, a 13 tagból, 9-nek már a rokona vállalkozása bonyolítja le a jegyértékesítést – hangzik el a riportban.

A riportból az is kiderült, hogy tulajdonosi körökben, rokonok és az állatparkban dolgozó felső vezetők segítségével, 

több száz milliós osztalékot szivattyúzhattak ki.

A Célpont beszámol arról is, hogy az állatparkban található vendéglátópavilonok, büfék között is találni Gajdoshoz köthető vállalkozást. A rokoni szálakat is kibogozva, szó esik a Kajázoo Kft.-ről, az Amicorn Kft.-ről, a Zoo Investről, ezek mind kapcsolatban állnak az állatparki szolgáltatásokkal, és Gajdoshoz vagy családjához köthető cégekről van szó.

Gajdos László és Magyar Péter Forrás: Facebook

A Célpont másik adásában Gajdosról az is kiderült, hogy az állatokra üzleti szemüvegen át tekint. A Hír TV birtokába jutott egy megdöbbentő hangfelvétel, amelyben egy konkrét ügyben arról beszél, hogy a nehéz sorsú oroszlánkölyköknek inkább meg kellett volna dögleniük. Mivel a Célpont egyetlen kérdésben sem kapott válaszokat, ezért Gajdos Lászlót otthonában keresték fel. Megdöbbentő ahogyan reagált a riporter láttán a parlamentbe készülő Gajdos: beugrott az ingatlana ajtaja mögé, azt bezárta és onnét kiáltotta az utca, a stáb felé:  „Jaj, ne vicceljetek már, gyerekek, hát ezek után”, majd hazugságnak nevezte a Célpont állításait.

Erre a riporter azt kérdezte, hogy mi volt a hazugság, és úgy folytatta: „de hát akkor hadd készítsek önnel egy interjút!” Gajdos nem válaszolt semmit, csak lapított, tehát ahelyett, hogy tényekkel cáfolta volna a korábbi műsorokban elhangzottakat, gyáván hallgatásba burkolózott – számolt be a helyi lap.

Magyar Péter legutóbbi nyíregyházi látogatása során Gajdos állt a színpadon, egyetlen szóval sem cáfolta gyanús üzleti ügyeit, pedig lett volna rá lehetősége az emberek előtt tisztáznia magát, ellenben a sajtó feljelentésével fenyegetőzött. 

Magyar Péter pedig állítólag nem a legbarátságosabb módon köszönt el tőle. A lap úgy tudja:

a nyíregyháziak egyre nagyobb része csalódott Gajdosban, mert az általa megálmodott villamoson kívül nem volt más gondolata a kampányban.

 A lap emlékeztetett: Gajdos a kezdetektől Magyar Péter egyik kedvence, de tiszás belsős információik szerint mindez már csak múlt idő, hiszen a fentiek miatt a jelöltjét ma már nem tartja akkora „igazolásnak” a Tisza-vezér, mint a korrupciógyanús ügyek nyilvánosságra kerüléséig. Gajdossal szemben azonban nemcsak a pártvezetés bizalma ingott meg, de a Szon információi szerint – finoman fogalmazva – a felesége, Edit sem támogatja teljes mellszélességgel politikai törekvéseit. Információik szerint nem egyszer sírógörcsben tört ki a neje.

Borítókép: Gajdos László (Fotó: MW)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
