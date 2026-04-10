Hullócsillag lett Magyar Péter sztárigazolásából: Gajdos László korrupciós botránya ráéghet a Tisza Pártra

Gajdos László, a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje Nyíregyháza 1-es választókerületében, „civilben” a Nyíregyházi Állatpark igazgatója. A Hír TV Célpont stábja több problémásnak látszó ügyet tárt fel igazgatói ténykedésével kapcsolatban: Gajdos László rokonának cége nem elhanyagolható módon vesz részt a nyíregyházi állatpark üzleti tevékenységében. Gajdos az egyik húzóneve lett volna Magyar Péter pártjának, így a tevékenysége erősen ráégett a Tisza Pártra is.

A Célpont stábja jegyet váltott az állatparkba, s már a belépésnél érdekes dologra lettek figyelmesek: a jegyen ugyanis a www.ticketbase.eu felirat olvasható. Ez pedig azért különös, mert a Ticketbase Kft. ügyvezetője Gajdos László unokaöccse. Egyébként a rokoni szál megjelenik akkor is, amikor online szerettek volna jegyet vásárolni.

A cég nettó árbevétele pedig néhány év alatt ugrásszerűen felduzzadt – számol be a Szon.hu. A jegyárusító honlap 12 állatkert online jegyeladását végzi. Itt külön figyelmet érdemel, hogy Gajdos László elnökként vezeti a Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetségét, a 13 tagból, 9-nek már a rokona vállalkozása bonyolítja le a jegyértékesítést – hangzik el a riportban.

A riportból az is kiderült, hogy tulajdonosi körökben, rokonok és az állatparkban dolgozó felső vezetők segítségével,

több száz milliós osztalékot szivattyúzhattak ki.

A Célpont beszámol arról is, hogy az állatparkban található vendéglátópavilonok, büfék között is találni Gajdoshoz köthető vállalkozást. A rokoni szálakat is kibogozva, szó esik a Kajázoo Kft.-ről, az Amicorn Kft.-ről, a Zoo Investről, ezek mind kapcsolatban állnak az állatparki szolgáltatásokkal, és Gajdoshoz vagy családjához köthető cégekről van szó.

Gajdos László és Magyar Péter Forrás: Facebook

A Célpont másik adásában Gajdosról az is kiderült, hogy az állatokra üzleti szemüvegen át tekint. A Hír TV birtokába jutott egy megdöbbentő hangfelvétel, amelyben egy konkrét ügyben arról beszél, hogy a nehéz sorsú oroszlánkölyköknek inkább meg kellett volna dögleniük. Mivel a Célpont egyetlen kérdésben sem kapott válaszokat, ezért Gajdos Lászlót otthonában keresték fel. Megdöbbentő ahogyan reagált a riporter láttán a parlamentbe készülő Gajdos: beugrott az ingatlana ajtaja mögé, azt bezárta és onnét kiáltotta az utca, a stáb felé: „Jaj, ne vicceljetek már, gyerekek, hát ezek után”, majd hazugságnak nevezte a Célpont állításait.