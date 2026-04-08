Aranykonvoj: elképesztő leleplező felvételt tett közzé a NAV, hamisítás történhetett + videó

Nemzetközi pályázaton választja ki főigazgatóit a HUN-REN

A intézmény olyan szakembereket keres, akik tovább öregbítik a magyar tudomány hírnevét.

2026. 04. 08. 9:47
A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat nemzetközi pályázatot hirdet kutatási intézményei főigazgatói pozícióira – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a HUN-REN. A tizenhárom vezető megbízatása a korábbi kinevezések és a rotációs rend szerint év végén lejár. A következő ciklusra a főigazgatók kiválasztása nemzetközi pályázati eljárás keretében történik, amely a HUN-REN megújulási stratégiájának kiemelt mérföldköve. A intézmény olyan szakembereket keres, akik a HUN-REN küldetésével összhangban tovább erősítik a tudományos kiválóságot, az innovációs teljesítményt és a nemzetközi beágyazottságot.

Budapest, 2026. február 10. Gulyás Balázs, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke beszédet mond az első, hagyományteremtő szándékkal megrendezett Space Summit 2026 űrkutatási konferencián a HUN-REN budapesti székházában 2026. február 10-én. MTI/Kocsis Zoltán
A főigazgatói pályázati felhívások három egymást követő körben jelennek meg. A 2026. április 7-én elindult első kör négy kutatási intézmény vezetésére vonatkozik: a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont, a HUN-REN Atommagkutató Intézet (Debrecen), a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont (Budapest), valamint a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet (Sopron). A jelentkezési határidő 2026. május vége. A következő pályázati köröket a HUN-REN 2026 májusában, illetve júniusában hirdeti meg.

A HUN-REN a pályázatokra nemzetközi szintű magyar és külföldi kutatók jelentkezését várja, akiknek

jelentős tudományos eredményeik, széles körű intézményvezetői és kutatásmenedzsment-tapasztalaik vannak, és a kiválóság legmagasabb szintjét képviselik.

A kinevezett főigazgatók legkésőbb 2027. január 1-jéig veszik majd át az intézmények vezetését. A pályázati kiírások a HUN-REN honlapján érhetők el. A főigazgatói pályázati felhívásokat a HUN-REN közzéteszi a tekintélyes Nature és Science nemzetközi tudományos szaklapokban is.

– A főigazgatói pályázatok nemzetközi meghirdetésével a globális tudományos közösség kiemelkedő magyar és nemzetközi szereplőit kívánjuk megszólítani. Meggyőződésünk, hogy a nyílt, nemzetközi kiválasztási eljárás szélesebb merítést tesz lehetővé, és hozzájárul ahhoz, hogy a jelentkezők közül a legkiválóbbak kerüljenek a HUN-REN kutatási intézményeinek élére.

Célunk egyértelmű: olyan főigazgatókat választani, akik képesek tovább erősíteni intézményeink tudományos teljesítményét és globális versenyképességét, lendületet adnak a folyamatoknak és erősítik a HUN-REN, így a magyar tudomány hírnevét

– mondta Gulyás Balázs, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke.

– A HUN-REN jövője szempontjából kulcsfontosságú az is, hogy mennyire tudjuk a tudományos eredményeket innovációvá, gazdasági és társadalmi értékké alakítani. Olyan nyitott és inspiráló kutatási környezetet kívánunk építeni, amely egyszerre erősíti az innovációt, a partnerségeket, valamint a tudomány iránti érdeklődést és elköteleződést, és ebben minden főigazgatónak kulcsszerepe van – hangsúlyozta Jakab Roland, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat vezérigazgatója.

A HUN-REN várja a tudományos közösség legkiválóbb magyar és nemzetközi szereplőinek jelentkezését, akik elkötelezettek a tudományos felfedezés, az intézményi kiválóság és a nemzetközi együttműködés iránt.

Borítókép: Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)


A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Ukrán fekete pénz a budiban

Bayer Zsolt avatarja

Még hogy a pénznek nincs szaga? De van!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
