A péntek volt az év eddigi legmelegebb napja

Pénteken volt az év eddigi legmelegebb napja – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán szombaton.

Közölték, pénteken síkvidéken szinte országszerte meghaladta a maximum-hőmérséklet a 20 Celsius-fokot.

Hozzátették: a Pest vármegyei Dabason 25,0 fokot mértek, ezzel ez volt az év eddigi legmelegebb napja.

A bejegyzéshez készített infografika szerint a Kékestetőn ugyanakkor csak 14,8 fokot mértek pénteken a legmelegebb órákban.

Hasonló időjárás várható egész szombatra is. Mint megírtuk, igazi kirándulóidővel, 20 fok körüli hőmérséklettel kezdődik a hétvége.