hidegfrontidőjárásHungaroMet Nonprofit Zrtnapsütészáporszél

Ma már 25 fok lehet, aztán érkezik a hidegfront + videó

Napsütéssel indul a nap, ám délután északnyugat felől hidegfront érkezik. A Dunántúlon záporok, zivatarok és erős, akár viharos széllökések zavarhatják meg a kellemes, 21–25 fokos időt, estére pedig több fokkal visszaesik a hőmérséklet.

Magyar Nemzet
2026. 04. 19. 7:23
MISKOLC, HUNGARY - APRIL 19, 2019: Japanese cherry trees blooming with pink flowers on Elisabeth Square with the statue of Lajos Kossuth and the Avas Church and its bell tower in the background. 1376861708
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vasárnap a változó vastagságú fátyol- és a képződő gomolyfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, majd délután északnyugat felől hidegfront érkezik – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

A Dunántúlon a front mentén erősen megnövekszik a felhőzet, és

több helyen alakul ki eső, záporeső,

a nyugati megyékben akár zivatar is.

A front előtt déliesre, mögötte északnyugatira fordul a szél, melyet átmenetileg erős, néhol viharos széllökések is kísérhetnek.

A csúcsérték 21 és 25 fok között alakul,

késő délutánra a Dunántúl északnyugati részén már több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Késő este 11, 17 fokot mérhetünk.

Forrás: HungaroMet

 

Milyen idő lesz jövő héten?

Hétfőn a hajnali záporok után mindenhol csökken a felhőzet, kisüt a nap, azonban délnyugaton erősen felhős maradhat az ég, és itt újabb záporok fordulhatnak elő. Az északnyugati szél erős lesz. A hőmérséklet 16 és 21 fok közé csökken – írja a Köpönyeg.

Kedden észak felől felhőátvonulásokra számíthatunk futó záporokkal. Az északias szél erős maradhat.

Délután csak 14–15 fok valószínű.

Szerdán a többórás napsütés után észak felől gomolyfelhők érkeznek, de zápor inkább csak északkeleten fordulhat elő. 16–17 fok várható délután.

Csütörtökön sok napsütés ígérkezik fátyol- és gomolyfelhőkkel. Kicsi az esély záporra. Erős lesz a nyugatias szél. Marad a 16–17 fok körüli csúcsérték.

Részletek a Magyar Nemzet időjárás oldalán.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Mi kell nekünk?

Kondor Katalin avatarja

Sok mindent túléltünk, Mohácsot is, mármint a véres mohácsi ütközetet, bár sajnos igen kevesen, de sokszor éreztük, hogy a történelemben árunak, megvehető, leigázható helynek képzelnek bennünket.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
