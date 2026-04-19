Ma már 25 fok lehet, aztán érkezik a hidegfront + videó

Vasárnap a változó vastagságú fátyol- és a képződő gomolyfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, majd délután északnyugat felől hidegfront érkezik – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

A Dunántúlon a front mentén erősen megnövekszik a felhőzet, és

több helyen alakul ki eső, záporeső,

a nyugati megyékben akár zivatar is.

A front előtt déliesre, mögötte északnyugatira fordul a szél, melyet átmenetileg erős, néhol viharos széllökések is kísérhetnek.

A csúcsérték 21 és 25 fok között alakul,

késő délutánra a Dunántúl északnyugati részén már több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Késő este 11, 17 fokot mérhetünk.

Forrás: HungaroMet

Milyen idő lesz jövő héten?

Hétfőn a hajnali záporok után mindenhol csökken a felhőzet, kisüt a nap, azonban délnyugaton erősen felhős maradhat az ég, és itt újabb záporok fordulhatnak elő. Az északnyugati szél erős lesz. A hőmérséklet 16 és 21 fok közé csökken – írja a Köpönyeg.

Kedden észak felől felhőátvonulásokra számíthatunk futó záporokkal. Az északias szél erős maradhat.

Délután csak 14–15 fok valószínű.

Szerdán a többórás napsütés után észak felől gomolyfelhők érkeznek, de zápor inkább csak északkeleten fordulhat elő. 16–17 fok várható délután.

Csütörtökön sok napsütés ígérkezik fátyol- és gomolyfelhőkkel. Kicsi az esély záporra. Erős lesz a nyugatias szél. Marad a 16–17 fok körüli csúcsérték.

Részletek a Magyar Nemzet időjárás oldalán.