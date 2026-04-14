Visszavonták a zivatarriasztást, de jön a szeles, felhős idő + videó

Többnyire erősen felhős időre készülhetünk, ugyanakkor az ország északkeleti részén időnként felszakadozhat, elvékonyodhat a felhőzet. A HungaroMet visszavonta az éjfél utánra kiadott zivatarriasztásokat.

A változó vastagságú fátyolfelhőkön át itt több-kevesebb napsütés is megjelenhet. Elszórtan kisebb záporok is kialakulhatnak. A keleti, délkeleti szél napközben sokfelé megélénkül, helyenként erős lökések is előfordulhatnak.

A délutáni csúcshőmérséklet 15 és 21 fok között alakul, estére 10–16 fok közé hűl a levegő.

Kedd délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Visszavonták a zivatarok veszélye miatt kiadott riasztást

Visszavonta az éjfél után zivatarok veszélye miatt kiadott riasztásokat a HungaroMet – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) kedd hajnalban.

Magyarország területén jelenleg nincs veszélyes időjárási jelenség

– tette hozzá.

A HungaroMet a korábbi tájékoztatás szerint a Dunántúl egy részére adott ki elsőfokú riasztást heves zivatarok veszélye miatt.

Ilyen idő vár ránk a hét további részében

Szerdán továbbra is erősen felhős lesz az ég, csapadék azonban csak elszórtan fordulhat elő. A szél többnyire gyenge marad, a csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között alakul.

Csütörtökön a napsütés mellett sok gomolyfelhő képződik, délután helyenként zápor is kialakulhat. A hőmérséklet 18 fok körül várható – írja a Köpönyeg.

Pénteken több órára kisüt a nap, ugyanakkor észak felől növekszik a gomolyfelhőzet, amelyből néhol zápor is előfordulhat. A maximumok továbbra is 18 fok körül alakulnak.

Szombaton ismét sok napsütés ígérkezik, de főként délután erőteljes gomolyfelhő-képződés zavarhatja azt, ekkor zápor, akár zivatar is kialakulhat.

A legmagasabb hőmérséklet 14 és 20 fok között valószínű.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MTI/Róka László)