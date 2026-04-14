zivataridőjárászápor

Visszavonták a zivatarriasztást, de jön a szeles, felhős idő + videó

A vastagabb és vékonyabb felhők váltakoznak, de inkább csak északkeleten számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Visszavonta az éjfél után zivatarok veszélye miatt kiadott riasztásokat a HungaroMet.

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 6:24
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Többnyire erősen felhős időre készülhetünk, ugyanakkor az ország északkeleti részén időnként felszakadozhat, elvékonyodhat a felhőzet. A HungaroMet visszavonta az éjfél utánra kiadott zivatarriasztásokat.

A változó vastagságú fátyolfelhőkön át itt több-kevesebb napsütés is megjelenhet. Elszórtan kisebb záporok is kialakulhatnak. A keleti, délkeleti szél napközben sokfelé megélénkül, helyenként erős lökések is előfordulhatnak. 

A délutáni csúcshőmérséklet 15 és 21 fok között alakul, estére 10–16 fok közé hűl a levegő.

Kedd délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Visszavonták a zivatarok veszélye miatt kiadott riasztást

Visszavonta az éjfél után zivatarok veszélye miatt kiadott riasztásokat a HungaroMet – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) kedd hajnalban.

Magyarország területén jelenleg nincs veszélyes időjárási jelenség

– tette hozzá.

A HungaroMet a korábbi tájékoztatás szerint a Dunántúl egy részére adott ki elsőfokú riasztást heves zivatarok veszélye miatt.

Ilyen idő vár ránk a hét további részében

Szerdán továbbra is erősen felhős lesz az ég, csapadék azonban csak elszórtan fordulhat elő. A szél többnyire gyenge marad, a csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között alakul.

Csütörtökön a napsütés mellett sok gomolyfelhő képződik, délután helyenként zápor is kialakulhat. A hőmérséklet 18 fok körül várható – írja a Köpönyeg.

Pénteken több órára kisüt a nap, ugyanakkor észak felől növekszik a gomolyfelhőzet, amelyből néhol zápor is előfordulhat. A maximumok továbbra is 18 fok körül alakulnak.

Szombaton ismét sok napsütés ígérkezik, de főként délután erőteljes gomolyfelhő-képződés zavarhatja azt, ekkor zápor, akár zivatar is kialakulhat. 

A legmagasabb hőmérséklet 14 és 20 fok között valószínű.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MTI/Róka László)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
