Jogállam Magyar Péter módra: aláássa a jogbiztonságot a leendő kormányfő, aki személyes bosszúkra készülhet  

– Egy valódi jogállamban (ahogyan azt az alaptörvény és a nyugati alkotmányos hagyomány értelmezi) a politikusok általános politikát határoznak meg – pl. „erősítsük a korrupcióellenes intézményeket”, „csatlakozzunk az Európai Ügyészséghez”, „növeljük az ügyészi kapacitást” –, de nem mutathatnak irányt egyedi büntetőügyekben – fejtette ki.

Az alkotmányjogász szerint más országokban sem, így az amerikai, német vagy francia gyakorlatban sem fogadható el, hogy a megválasztott elnök vagy miniszterelnök-jelölt nyilvánosan követelje egy konkrét nyomozás áthelyezését, egy bizonyos házkutatás lefolytatását vagy egy adott személy felelősségre vonását. – Magyar Péter kijelentései ezért jelzésértékűek a jövőbeli kormányzás szándékairól és veszélyes precedenst teremthetnek abból a szempontból, hogy elmérgesedő belső megosztottságot szíthatnak, gyengíthetik a magyar szuverenitást, és külső aktorok (pl. Európai Ügyészség) számára is aránytalanul széles beavatkozási lehetőséget nyithatnak a hazai ügyekbe – vélekedett a szakember.

Milyen jogállam ez?

– Milyen jogállam, milyen fékek és ellensúlyok rendszere az, amelyben egy vezető politikus – nyilvánosan! – elvárásokat fogalmaz meg a hatóságok felé, hogy milyen nyomozati cselekményeket hajtsanak végre? – tette fel a kérdést az ügyre reagálva Nagy Attila Tibor. A politikai elemző szerint Magyar Péter veszélyes fegyvert használ, amikor konkrét büntetőügyekbe próbál beleszólni.

– Ha egy miniszterelnök konkrét büntetőügyekbe akar belenyúlni, nyomást gyakorolni a rendőrségre, ügyészségre, az adóhatóságra, akkor a hatósági hatalmat akár személyes bosszúja kielégítésére, az ellenfelei tönkretételére is felhasználhatja. Te mész a börtönbe, te nem, ha cserébe ezt meg azt megteszel nekem. Nincs ez így jól! – írta.

Nagy Attila Tibor szerint egy valódi jogállamban a hatóságok politikamentesen, tisztességes eljárásban, a szakmai szabályok szerint működnek, nem pedig egyik vagy másik politikus elvárása szerint. – Kétlem, hogy a jogász végzettségű Magyar Péter ezzel ne lenne tisztában. Annál rosszabb, hogy ennek ellenére ilyeneket mond – tette hozzá, abban reménykedve, hogy ez csak egy kommunikációs fogás akart lenni a leendő miniszterelnök részéről.