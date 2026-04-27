Jogállam Magyar Péter módra: aláássa a jogbiztonságot a leendő kormányfő, aki személyes bosszúkra készülhet  

Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint Magyar Péter kijelentései veszélyes precedenst teremthetnek, egy leendő miniszterelnök ugyanis nem szólhat bele konkrét büntetőügyekbe, a végrehajtó hatalomnak függetlennek kell maradnia az ügyészség munkájától. Nagy Attila Tibor politikai elemző szerint ha Magyar Péter konkrét büntetőügyekbe akar belenyúlni, nyomást gyakorolni a rendőrségre, ügyészségre, az adóhatóságra, akkor a hatósági hatalmat akár személyes bosszúja kielégítésére, az ellenfelei tönkretételére is felhasználhatja.

2026. 04. 27. 5:20
– Egy valódi jogállamban (ahogyan azt az alaptörvény és a nyugati alkotmányos hagyomány értelmezi) a politikusok általános politikát határoznak meg – pl. „erősítsük a korrupcióellenes intézményeket”, „csatlakozzunk az Európai Ügyészséghez”, „növeljük az ügyészi kapacitást” –, de nem mutathatnak irányt  egyedi büntetőügyekben – fejtette ki.

Az alkotmányjogász szerint más országokban sem, így az amerikai, német vagy francia gyakorlatban sem fogadható el, hogy a megválasztott elnök vagy miniszterelnök-jelölt nyilvánosan követelje egy konkrét nyomozás áthelyezését, egy bizonyos házkutatás lefolytatását vagy egy adott személy felelősségre vonását.  – Magyar Péter kijelentései ezért jelzésértékűek a jövőbeli kormányzás szándékairól és veszélyes precedenst teremthetnek abból a szempontból, hogy elmérgesedő belső megosztottságot szíthatnak, gyengíthetik a magyar szuverenitást, és külső aktorok (pl. Európai Ügyészség) számára is aránytalanul széles beavatkozási lehetőséget nyithatnak a hazai ügyekbe  – vélekedett a szakember.

Milyen jogállam ez?

– Milyen jogállam, milyen fékek és ellensúlyok rendszere az, amelyben egy vezető politikus – nyilvánosan! – elvárásokat fogalmaz meg a hatóságok felé, hogy milyen nyomozati cselekményeket hajtsanak végre? – tette fel a kérdést az ügyre reagálva Nagy Attila Tibor. A politikai elemző szerint Magyar Péter veszélyes fegyvert használ, amikor konkrét büntetőügyekbe próbál beleszólni.

– Ha egy miniszterelnök konkrét büntetőügyekbe akar belenyúlni, nyomást gyakorolni a rendőrségre, ügyészségre, az adóhatóságra, akkor a hatósági hatalmat akár személyes bosszúja kielégítésére, az ellenfelei tönkretételére is felhasználhatja. Te mész a börtönbe, te nem, ha cserébe ezt meg azt megteszel nekem. Nincs ez így jól! – írta.

Nagy Attila Tibor szerint egy valódi jogállamban a hatóságok politikamentesen, tisztességes eljárásban, a szakmai szabályok szerint működnek, nem pedig egyik vagy másik politikus elvárása szerint. – Kétlem, hogy a jogász végzettségű Magyar Péter ezzel ne lenne tisztában. Annál rosszabb, hogy ennek ellenére ilyeneket mond – tette hozzá, abban reménykedve, hogy ez csak egy kommunikációs fogás akart lenni a leendő miniszterelnök részéről.

Magyar Péter posztja alapján kerestük a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV), hogy valóban zároltak-e „nagy értékű tranzakciókat”, ahogyan azt a Tisza Párt elnöke állította. Kerestük továbbá a jogállamiságért mindig aggódó TASZ-t és a Helsinki Bizottságot, hogy mit gondolnak az ügyről. Válasz egyelőre egyiküktől sem érkezett.  

A Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök a TV2 és a Lounge Event Kft. lehetséges eladásáról is beszélt egy Facebook-videóban szombaton este, az érintettek azonban rögvest cáfoltak. „A TV2-nek nincs tudomása arról, hogy az említett állításnak bármilyen valóságalapja lenne” – ezt közölte szombat este a TV2 sajtóosztálya a Media1 érdeklődésére. „A sajtóban közzétett állításokkal ellentétben a hazai és nemzetközi szakmai elismerésekkel bíró Lounge Event Kft. nincs értékesítés alatt, és ilyen irányú folyamat jelenleg nincs a cégcsoportban. A megjelent információk valótlanok – szögezte le a Balásy Gyula nevével fémjelzett Lounge Group arra reagálva, hogy Magyar Péter azt állította, áron alul eladóvá vált a cégcsoport.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu