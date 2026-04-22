Hat hónapos gyerekre záródott egy autó ajtaja, sűrű volt a katasztrófavédelem napja Veszprém vármegyében

Baleset, tűz, bezáródott ajtó, szinte a teljes mentési palettát be kellett mutatniuk.

2026. 04. 22. 9:43
Árokba hajtott egy rakomány nélküli kamion Herend térségében, egy benzinkút közelében a 8-as főúton. A veszprémi tűzoltódaru és a kamionmentő együttes erővel húzták vissza a kamiont az úttestre – írja a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Szalmabála és körülötte lomok égtek egy családi ház udvarán Vilonyán, a Rákóczi utcában. A tűz miatt a ház fala és az oromdeszka kormozódott. A balatonfűzfői hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. Személyi sérülés nem történt.

Lezártak egy autó ajtajai Tihanyban, a Csokonai utcában, egy iskola parkolójában, és egy hat hónapos csecsemő és a kulcs is benne maradt.

A balatonfüredi önkormányzati tűzoltók kéziszerszámok alkalmazását követően szabadították ki a gyereket, akinek nem esett baja.

Korhadt fa belseje égett Várpalotán, a Dankó utcában. A pétfürdői hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a tüzet, a veszélyessé vált növényt ezt követően motoros láncfűrésszel kivágták, majd felaprították.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
