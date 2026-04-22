Hat hónapos gyerekre záródott egy autó ajtaja, sűrű volt a katasztrófavédelem napja Veszprém vármegyében

Árokba hajtott egy rakomány nélküli kamion Herend térségében, egy benzinkút közelében a 8-as főúton. A veszprémi tűzoltódaru és a kamionmentő együttes erővel húzták vissza a kamiont az úttestre – írja a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Szalmabála és körülötte lomok égtek egy családi ház udvarán Vilonyán, a Rákóczi utcában. A tűz miatt a ház fala és az oromdeszka kormozódott. A balatonfűzfői hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. Személyi sérülés nem történt.

Lezártak egy autó ajtajai Tihanyban, a Csokonai utcában, egy iskola parkolójában, és egy hat hónapos csecsemő és a kulcs is benne maradt.

A balatonfüredi önkormányzati tűzoltók kéziszerszámok alkalmazását követően szabadították ki a gyereket, akinek nem esett baja.

Korhadt fa belseje égett Várpalotán, a Dankó utcában. A pétfürdői hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a tüzet, a veszélyessé vált növényt ezt követően motoros láncfűrésszel kivágták, majd felaprították.