Kefir a V-Tech-koncerten: Én mindig a szívemre hallgatok, ezt tanácsolom nektek is vasárnapra + videó

Húsz év várakozás után a V-Tech duója, Kefir és Szamóca újra színpadra állt az MVM Dome-ban, ahol több mint tízezer ember énekelte velük a legnagyobb slágereiket − tudósított az eseményről a Borsonline.

„Az első szólólemezemen volt egy dal, ami arról szól, hogy én mindig a szívemre hallgatok, nem hallgatok senki másra, csak a szívemre. Ezt tanácsolom nektek is, hogy mindig mindenkor hallgassatok a szívetekre. Én megyek a szívem után, menjetek ti is!” – mondta Kefir az MVM Dome színpadán, így üzent elegánsan a vasárnapi választások előtt a közönségnek.

A koncert előtt a TV2 Tények stábja kísérte el a fiúkat a függöny mögé. „Ez életünk pillanata, az egészen biztos. A lelkünket visszük fel a színpadra és kiterítjük mindenkinek” – vallották be egymás szavába vágva.