Kefir a V-Tech-koncerten: Én mindig a szívemre hallgatok, ezt tanácsolom nektek is vasárnapra + videó

Nem csak a nosztalgia miatt volt különleges a V-Tech-koncert.

Magyar Nemzet
Forrás: Borsonline2026. 04. 07. 21:27
Húsz év várakozás után a V-Tech duója, Kefir és Szamóca újra színpadra állt az MVM Dome-ban, ahol több mint tízezer ember énekelte velük a legnagyobb slágereiket − tudósított az eseményről a Borsonline.

V-Tech (Forrás: Tények/Facebook)

„Az első szólólemezemen volt egy dal, ami arról szól, hogy én mindig a szívemre hallgatok, nem hallgatok senki másra, csak a szívemre. Ezt tanácsolom nektek is, hogy mindig mindenkor hallgassatok a szívetekre. Én megyek a szívem után, menjetek ti is!” – mondta Kefir az MVM Dome színpadán, így üzent elegánsan a vasárnapi választások előtt a közönségnek.

A koncert előtt a TV2 Tények stábja kísérte el a fiúkat a függöny mögé. „Ez életünk pillanata, az egészen biztos. A lelkünket visszük fel a színpadra és kiterítjük mindenkinek” – vallották be egymás szavába vágva.

Borítókép: V-Tech, MVM Dome koncertplakát (Forrás: Facebook)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
