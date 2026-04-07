Tovább hergeli a szavazókat a Tisza Párt a választási csalásról szóló mítosszal

Az utóbbi időszakban egyre markánsabban jelenik meg a választási csalás témája a Tisza Párt körüli online közösségekben. A párthoz köthető csoportokban és felületeken visszatérő elemként bukkan fel az a gondolat, hogy amennyiben nem a Tisza Párt nyeri meg a választásokat, úgy egyértelműen választási csalás történt.

Ez a kommunikáció nem elszigetelt jelenség, hanem következetesen felépített üzenet az informátorunk szerint. A párt elnökségével együtt dolgozó forrásunk szerint, a bejegyzések a központból suttogó propagandaként terjednek kamuprofilokon keresztül, és a céljuk annak elhitetése, hogy csak választási csalással nyerheti meg a Fidesz a választásokat.

A választási csalás mítoszának erőltetése egy előre felépített politikai keret. Egy olyan értelmezési alap, amely alkalmas arra, hogy egy esetleges kedvezőtlen eredményt már a választások előtt megmagyarázzon. Ha a vereség bekövetkezik, a narratíva készen áll: nem a választói akarat, hanem a rendszer hibája döntött

– állítja a forrásunk. Kiemelte, a Tisza Párt elnöksége szerint ez a stratégia egyben hatékony eszköz a szimpatizánsok mozgósítására.

Ezzel át lehet hidalni azt a problémát, hogy amennyiben a Tisza Párt vezet, miért kell mindenki másnak visszalépnie még a választások előtt

– jegyezte meg az informátor.