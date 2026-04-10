Nem sok idejük maradt a diákoknak, hamarosan kezdődik az érettségi

Még három hetük van felkészülni a 2026-os érettségi-időszakra a diákoknak. Az idei május–júniusi tavaszi érettségi vizsgák május 4-én kezdődnek, és az írásbeli vizsgák egészen május 22-ig tartanak majd. Egy rövid pihenő után pedig a szóbeli vizsgák következnek. Azoknak, akik emelt szintű szóbeli érettségi vizsgára is jelentkeztek, kevesebb idejük lesz felkészülni, ezeket ugyanis június 3. és 10. között tartják. A középszintű szóbeli érettségi vizsgákra pedig június 15. és július 1. között kell készülniük a diákoknak. Az idei május–júniusi tavaszi érettségi vizsgákra január végétől egészen február 16-ig lehetett jelentkezni, azokra, akik ezt megtették szokás szerint a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vár először.

Sűrű hetek várnak a diákokra

Május 4-én reggel 9-kor nem csak az emelt és a középszintű magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségivel kezdődik az érettségi időszak, emellett középszinten magyar mint idegen nyelv írásbeli vizsga is lesz. Május 5-én, a második napon szintén reggel 9-kor a matematika-feladatsorokkal kell szembenézniük az érettségizőknek. Ezt követi 6-án a történelem, szintén reggel 9-kor. A német nyelven érettségizők 7-én kicsit fellélegezhetnek, ugyanis aznap angolérettségikkel folytatódik a sor, a német nyelvet tanuló diákokra 8-án kerül sor. Ezzel le is zárul a szinte mindenki számára kötelező négy tárgy.

A sikeres érettségi vizsga azonban öt tárgyból áll, így minden diáknak kell választania egyet.

A választható tárgyak emelt és középszintű írásbeli érettségi vizsgái május 11-én kezdődnek. Ettől kezdve a kisebb létszámok miatt egy nap már két tárgy vizsgáját is megtartják, a korábbi reggel 8 órakor, míg a későbbi délután 2-kor kezdődik minden vizsganapon.

Nem mindegy, hány százalékos az érettségi

Az érettségijegy mind emelt, mind középszinten a megszerzett pontok százalékos arányából alakul ki. Az írásbeli vizsgán elért pontokat és – ha van – a szóbelin megszerzett pontokat összeadják, majd százalékká alakítják. Ez alapján adják az osztályzatot: 80 százalék felett jelest, 79 és 60 százalék között jót, 59 és 40 százalék között közepest, 39 és 25 százalék között elégségest, míg 25 százalék alatt elégtelent szerezhetnek a diákok. Osztályzatban így nincs különbség az emelt és a középszintű érettségik között, az emelt szintű esetében azonban, ha valaki elér legalább 45 százalékot, akkor plusz 50 pontot kap a diák az egyetemi felvételijén, így az emelt szintű teljesítmény jelentősen növelheti a felvételi esélyeket, különösen a pontszámításnál.