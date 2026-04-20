Kiderült, ki lesz az új házelnök, bejelentést tett Magyar Péter

Magyar Péter bejelentette, hogy a Tisza Párt Forsthoffer Ágnest jelöli a Magyar Országgyűlés elnökének. A döntést a pártelnök a közösségi oldalán hozta nyilvánosságra, ezzel hivatalosan is megnevezve az egyik legfontosabb közjogi tisztség várományosát.

Forsthoffer Ágnes nem klasszikus politikai pályáról érkezik: 26 éves korától a balatonfüredi Hotel Margaréta többségi tulajdonosa és igazgatója volt. A család Balatonfüreden és környékén több ingatlannal is rendelkezik, Tihanyban pedig saját vendégházat üzemeltettek.

A Forsthoffer család érdekeltségei az elmúlt évtizedekben jelentős, százmilliós nagyságrendű támogatásokat nyertek el európai uniós pályázatokon és közbeszerzéseken, miközben cégeik stabilan nyereségesek maradtak.

A jelölés több szempontból is figyelemre méltó. A Tisza Párt egy olyan szereplőt emelne az egyik legmagasabb közjogi pozícióba, aki a nagypolitikában eddig nem volt ismert.

Forsthoffer Ágnes 2024-ben még önkormányzati képviselőnek indult Balatonfüreden, de nem nyert mandátumot. Ezután csatlakozott a Tisza Párthoz, és pár hét múlva minden bizonnyal házelnök lesz. Ezt a posztot 2010 óta Kövér László, fideszes politikus tölti be.

