forsthoffer ágnes magyar országgyűlés tisza párt Magyar Péter

Kiderült, ki lesz az új házelnök, bejelentést tett Magyar Péter

Az üzleti életből egyenesen a politika csúcsára: Magyar Péter bejelentette, hogy Forsthoffer Ágnest jelölik a Magyar Országgyűlés élére.

Magyar Nemzet
2026. 04. 20. 8:51
Magyar Péter bejelentette, hogy a Tisza Párt Forsthoffer Ágnest jelöli a Magyar Országgyűlés elnökének. A döntést a pártelnök a közösségi oldalán hozta nyilvánosságra, ezzel hivatalosan is megnevezve az egyik legfontosabb közjogi tisztség várományosát.

Forsthoffer Ágnes (Forrás: Facebook)

Forsthoffer Ágnes nem klasszikus politikai pályáról érkezik: 26 éves korától a balatonfüredi Hotel Margaréta többségi tulajdonosa és igazgatója volt. A család Balatonfüreden és környékén több ingatlannal is rendelkezik, Tihanyban pedig saját vendégházat üzemeltettek. 

A Forsthoffer család érdekeltségei az elmúlt évtizedekben jelentős, százmilliós nagyságrendű támogatásokat nyertek el európai uniós pályázatokon és közbeszerzéseken, miközben cégeik stabilan nyereségesek maradtak.

A jelölés több szempontból is figyelemre méltó. A Tisza Párt egy olyan szereplőt emelne az egyik legmagasabb közjogi pozícióba, aki a nagypolitikában eddig nem volt ismert. 

Forsthoffer Ágnes 2024-ben még önkormányzati képviselőnek indult Balatonfüreden, de nem nyert mandátumot. Ezután csatlakozott a Tisza Párthoz, és pár hét múlva minden bizonnyal házelnök lesz. Ezt a posztot 2010 óta Kövér László, fideszes politikus tölti be. 

Borítókép: Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes (Forrás: Facebook)


A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pindroch Tamás
idezojelekválasztás

A Tisza sikerének gyúanyaga

Pindroch Tamás avatarja

Az új jobboldali intézményi keretnek rugalmasnak kell lennie, mert a globalista Tisza Párt mindenre képes.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
