Kitilthatják a e-rollereket Kaposvár sétálóövezetéből + videó

Tilos lesz elektromos rollerrel közlekedni Kaposvár sétálóövezetében, ha a város közgyűlése április 30-i ülésén elfogadja Szita Károly (Fidesz–KDNP) polgármester erről szóló előterjesztését. A tájékoztatás szerint a településvezető azt kéri a képviselő-testülettől, szavazza meg a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló helyi rendelet módosítását, amelynek értelmében

az elektromos vagy más gépi meghajtású, közlekedési céllal használt sport-, szabadidős, turisztikai eszközökkel kizárólag arról leszállva, azt gyalogosan tolva vagy kézben tartva lehet majd haladni a gyalogosforgalom szempontjából kiemelten fontos területeken.

Ilyen eszköz az elektromos roller mellett a segway, a hoverboard, az elektromos gördeszka is, ugyanakkor az elektromos rásegítésű kerékpárok használatát továbbra is engednék.

Szita Károly a rendeletmódosítást azzal indokolta, a tervezett korlátozásban érintett eszközök, különösen az elektromos rollerek használatának gyakorisága jelentősen nőtt Kaposváron, használatuk az elmúlt időszakban egyre több kellemetlenséghez, konfliktushoz, balesethez vezetett a gyalogosforgalomnak kijelölt helyeken, emiatt számos lakossági panasz érkezett.

Egymást érik az e-rolleres balesetek, halálos áldozat is van már

Tavaly áprilishoz képest a rolleres gyermekbalesetek száma a háromszorosára nőtt. Nemrégiben egy 14 éves fiatal vesztette életét Gödöllőn, aki a zajvédő falnak csapódott, súlyos koponyasérülést szenvedett. Néhány nappal ezelőtt pedig Dunavarsányban rohant bele rollerrel egy autó trélerébe egy iskolás.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a megnövekedett esetszámok kapcsán arra kért mindenkit, viseljenek bukósisakot, ha elektromos rollerrel vagy bármilyen más kétkerekű járművel közlekednek.

Bármilyen mentőegység érkezik a helyszínre, nagyon sokszor reménytelen esettel találkozik már, úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy viseljen sisakot és lassítson

– jelentette ki Győrfi Pál.

Az egyre gyakoribb rollerbalesetekre figyelmeztet a Bethesda Gyermekkórház is, az intézmény már tavaly is edukációs kampánnyal igyekezett megóvni a fiatalokat és tanácsokkal ellátni a szüleiket: