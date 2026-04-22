balesete-rollerszita károly

Kitilthatják a e-rollereket Kaposvár sétálóövezetéből + videó

Szita Károly szerint ezeknek az eszközöknek a használata egyre több kellemetlenséghez, konfliktushoz és balesethez vezetett. A mentők is figyelmeztetnek: tavaly áprilishoz képest háromszorosára nőtt az e-rolleres gyermekbalesetek száma, nemrégiben pedig életét vesztette egy 14 éves gyerek.

Munkatársunktól
2026. 04. 22. 13:43
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tilos lesz elektromos rollerrel közlekedni Kaposvár sétálóövezetében, ha a város közgyűlése április 30-i ülésén elfogadja Szita Károly (Fidesz–KDNP) polgármester erről szóló előterjesztését. A tájékoztatás szerint a településvezető azt kéri a képviselő-testülettől, szavazza meg a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló helyi rendelet módosítását, amelynek értelmében

az elektromos vagy más gépi meghajtású, közlekedési céllal használt sport-, szabadidős, turisztikai eszközökkel kizárólag arról leszállva, azt gyalogosan tolva vagy kézben tartva lehet majd haladni a gyalogosforgalom szempontjából kiemelten fontos területeken.

Ilyen eszköz az elektromos roller mellett a segway, a hoverboard, az elektromos gördeszka is, ugyanakkor az elektromos rásegítésű kerékpárok használatát továbbra is engednék.

Szita Károly a rendeletmódosítást azzal indokolta, a tervezett korlátozásban érintett eszközök, különösen az elektromos rollerek használatának gyakorisága jelentősen nőtt Kaposváron, használatuk az elmúlt időszakban egyre több kellemetlenséghez, konfliktushoz, balesethez vezetett a gyalogosforgalomnak kijelölt helyeken, emiatt számos lakossági panasz érkezett.

Forrás: Facebook/Bethesda Gyermekkórház

Egymást érik az e-rolleres balesetek, halálos áldozat is van már

Tavaly áprilishoz képest a rolleres gyermekbalesetek száma a háromszorosára nőtt. Nemrégiben egy 14 éves fiatal vesztette életét Gödöllőn, aki a zajvédő falnak csapódott, súlyos koponyasérülést szenvedett. Néhány nappal ezelőtt pedig Dunavarsányban rohant bele rollerrel egy autó trélerébe egy iskolás. 

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a megnövekedett esetszámok kapcsán arra kért mindenkit, viseljenek bukósisakot, ha elektromos rollerrel vagy bármilyen más kétkerekű járművel közlekednek. 

Bármilyen mentőegység érkezik a helyszínre, nagyon sokszor reménytelen esettel találkozik már, úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy viseljen sisakot és lassítson

– jelentette ki Győrfi Pál.

Az egyre gyakoribb rollerbalesetekre figyelmeztet a Bethesda Gyermekkórház is, az intézmény már tavaly is edukációs kampánnyal igyekezett megóvni a fiatalokat és tanácsokkal ellátni a szüleiket: 

  • A bukósisak használata ne legyen opcionális – legyen kötelező!
  • Két keréken se hajts gyorsan, mert nap mint nap tapasztaljuk a következményeket!
  • Ha lehetséges, kerüld az elektromos rollerek használatát – válaszd inkább a kerékpárt!

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lázár Emese
idezojelekagymosott

Lázár Emese avatarja

Meglehet, elfogult vagyok, de nem elvakult.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
