Idegesek a kutyapárt vezetői, nincs miből visszafizetni a kampánytámogatást + videó

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 0,81 százalékot ért el vasárnap a választáson, emiatt vissza kell adniuk a 686 millió forintos kampánytámogatást. Kovács Gergely pártelnök közölte: nincs miből visszafizetni a pénzt, ezért adománygyűjtésbe kezdtek.

2026. 04. 16. 8:22
A választáson egy százalék alá eső pártoknak vissza kell fizetniük a kampányköltségeket. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 0,81 százalékot ért el vasárnap, így esetükben ez 686 millió forintot jelent.

Kovács Gergely az ATV Egyenes beszéd című műsorában ezzel kapcsolatban azt mondta:

nincs miből visszaadni a pénzt.

– Van pár hatéves nyomtatónk meg hasonló, nincsenek ingatlanaink, gépjárműveink, komolyabb értékeink – számolt be a pártelnök. Ha a párt nem tud fizetni, felszámolási eljárás indul, és értékesítik a párt vagyonát.

 

Mennyi jött össze? Mi lesz a Magyar Kétfarkú Kutya Párttal?

A probléma önmagában még kezelhető lenne, de a törvény ennél messzebbre mutat: a fennmaradó tartozás behajtható az egyéni jelöltektől, a listás jelöltektől és a pártvezetéstől is. Ez nagyjából kilencven embert érint, mindenki egyetemleges felelősséggel tartozik.

– A legrosszabb az, hogy évekig kilencven embernek a feje fölött lóg egy ilyen tartozás. És az egyetemleges felelősség azt jelenti, hogy

ha valaki ki is fizetne nyolcmillió forintot, ugyanúgy tartozna a többivel, mint ha nem fizette volna ki

– magyarázta a pártvezető.

A párt egy napja kezdte el az adománygyűjtést, és Kovács Gergely szerint néhány ezer ember már adakozott, a befolyt összeg 35 millió forint körül járt, amikor utoljára megnézte.

Ez nyilván sok, de messze van a 686 milliótól

– közölte a pártelnök. A cél az, hogy minél többet összegyűjtsenek, majd olyan megállapodást kössenek, amivel a természetes személyeket megkímélik az éveiken át tartó bizonytalanságtól. A politikus arról is beszélt, hogy ha összejön a pénz, a párt megmenekül.

Borítókép: Kovács Gergely (Forrás: YouTube)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

