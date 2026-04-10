Orbán Viktor: Készen állok a folytatásra, győzni fogunk!

Magyar Péter nem teszi zsebre, amit Pataky Attilától kapott: az Edda frontembere alaposan kiosztotta a Tisza vezérét

Az Edda Művek frontembere megüzente Magyar Péternek, hogy nem akármilyen Fidesz-győzelmet vár vasárnap. Pataky Attila elmondta, hogy a szeretet országát kell tovább építeni.

2026. 04. 10. 15:24
Pataky Attila számára nem volt kérdés, hogy részt vesz a Békemeneten (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Keményen helyretette Magyar Pétert Pataky Attila, és megüzente, hogy nem akármilyen Fidesz-győzelmet vár vasárnap. Az Edda frontembere posztjában válaszolt a Tisza Párt elnökének egyik bejegyzésére.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke pár nappal a választások előtt egy Edda-idézetet osztott meg egyik videója kísérőszövegében. A pártelnök úgy fogalmazott: „álmodtunk egy világot magunknak, itt állunk a kapuja előtt”.

Ezt szúrta ki Pataky Attila, a zenekar frontembere, aki több alkalommal is énekelt Orbán Viktor országjárásán az egybegyűltek előtt. Közösségi oldalán válaszként azt írta: 

Mi nem álmodtunk, mi nem álmodunk és soha nem is fogunk álmodni veled, aki elárulta és elárulja a nemzetét. Soha!

A történtek kapcsán a Mandiner megkereste a Kossuth-díjas előadót, aki azt nyilatkozta, hogy:

Én és az Edda-tábor, akik értik és érzik, hogy én miről írtam és miről írok 52 éve, ők a szeretet országát akarják tovább építeni.

A lapnak azt is elárulta, hogy abszolút Fidesz-győzelmet vár a hétvégén, „abszolút kétharmados győzelmet” – húzta alá. A Kossuth-díjas művész kérdésre válaszolva kifejtette, hogy az országjárás azon állomásain, ahol fellépett, ott a szeretet vette körül. „Ott mosolygós emberek voltak, tele hittel, tele volt az arcuk és a tekintetük bizalommal”.

Pataky Attila megjegyezte, hogy ő és az Edda-tábor a szeretet országát akarják tovább építeni, nem akarnak gyűlöletet és egy irigységre épülő országot. „Az most nem jön el, itt kétharmados Fidesz-győzelem lesz” – zárta gondolatait az előadóművész, melyről bővebben a Mandineren olvashat.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Zoltán Havran)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu