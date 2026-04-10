Magyar Péter nem teszi zsebre, amit Pataky Attilától kapott: az Edda frontembere alaposan kiosztotta a Tisza vezérét

Keményen helyretette Magyar Pétert Pataky Attila, és megüzente, hogy nem akármilyen Fidesz-győzelmet vár vasárnap. Az Edda frontembere posztjában válaszolt a Tisza Párt elnökének egyik bejegyzésére.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke pár nappal a választások előtt egy Edda-idézetet osztott meg egyik videója kísérőszövegében. A pártelnök úgy fogalmazott: „álmodtunk egy világot magunknak, itt állunk a kapuja előtt”.

Ezt szúrta ki Pataky Attila, a zenekar frontembere, aki több alkalommal is énekelt Orbán Viktor országjárásán az egybegyűltek előtt. Közösségi oldalán válaszként azt írta:

Mi nem álmodtunk, mi nem álmodunk és soha nem is fogunk álmodni veled, aki elárulta és elárulja a nemzetét. Soha!

A történtek kapcsán a Mandiner megkereste a Kossuth-díjas előadót, aki azt nyilatkozta, hogy:

Én és az Edda-tábor, akik értik és érzik, hogy én miről írtam és miről írok 52 éve, ők a szeretet országát akarják tovább építeni.

A lapnak azt is elárulta, hogy abszolút Fidesz-győzelmet vár a hétvégén, „abszolút kétharmados győzelmet” – húzta alá. A Kossuth-díjas művész kérdésre válaszolva kifejtette, hogy az országjárás azon állomásain, ahol fellépett, ott a szeretet vette körül. „Ott mosolygós emberek voltak, tele hittel, tele volt az arcuk és a tekintetük bizalommal”.

Pataky Attila megjegyezte, hogy ő és az Edda-tábor a szeretet országát akarják tovább építeni, nem akarnak gyűlöletet és egy irigységre épülő országot. „Az most nem jön el, itt kétharmados Fidesz-győzelem lesz” – zárta gondolatait az előadóművész, melyről bővebben a Mandineren olvashat.

