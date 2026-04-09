Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Magyar Péter pániküzemmódban: több ezer településvezetőre rontott rá

Magyar Péter ehhez ért: vádaskodik és fenyegetőzik. Ezúttal a polgármesterek kerültek célkeresztbe.

Gábor Márton
2026. 04. 09. 16:29
20241129 Pákozd Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője fotó: Hatlaczki Balázs (HB) Pesti Srácok
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kampány utolsó napjaiban újabb politikai vita bontakozott ki, miután Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke levélben fenyegette meg a polgármestereket. A dokumentumot Dombegyház polgármestere, Dinyés Ildikó hozta nyilvánosságra. A pártelnök burkoltan azzal vádolja meg a polgármestereket, hogy választási csalásokban vehetnek részt.

A történtek kapcsán Nagy Szabolcsot, Ambrózfalva polgármesterét kérdeztük, aki határozott véleményt fogalmazott meg a kialakult helyzetről.

Számomra ez egyértelműen azt jelzi, hogy nem partnerségre törekednek az önkormányzatokkal, inkább politikai nyomásgyakorlásról van szó

– mondta a polgármester. Hozzátette: különösen aggályosnak tartja, hogy szerinte konkrét bizonyítékok nélkül hangzanak el ilyen súlyos állítások.

20240524 Bicske Magyar Péter, a Tisza Párt EP-listavezetőjének országjáró körútja. fotó: Havran Zoltán (HZ) Magyar Nemzet
Fotó: Havran Zoltán

Nagy Szabolcs hangsúlyozta: a helyi tapasztalatok nem támasztják alá azt a képet, amit a levél sugall. Elmondása szerint településén korábban felmerültek ugyan választási visszaélések gyanúi, elsősorban szavazatvásárlási próbálkozások kapcsán, de ezek nem a kormánypártokhoz köthetők.

Volt gyanú, sőt komoly gyanú is ilyen esetekre, de ezek nem a Fidesz részéről történtek. Ugyanakkor fontos kiemelni: konkrét tettenérés nem történt

– fogalmazott. A polgármester szerint különösen nehezen értelmezhető az a felvetés, hogy kistelepülési vezetők tömegesen részt vennének választási csalásokban. Úgy véli, ennek sem motivációja, sem realitása nincs.

Minél kisebb egy település, annál inkább átláthatóak a viszonyok. Az emberek ismerik egymást, a polgármestert pedig a közösség választja meg. Egy országgyűlési választás ráadásul nem a polgármesterekről szól, így nincs is közvetlen érdekük az ilyen jellegű beavatkozásra

– hangsúlyozta. A levélben megfogalmazott figyelmeztetést – miszerint a szabálytalanságokban részt vevő polgármestereknek jogi következményekkel kell számolniuk – Nagy Szabolcs túlzónak és általánosítónak tartja.

A törvény mindenkire vonatkozik, ez nem kérdés. Nem szolgálja a demokratikus közbeszédet, hogy több ezer településvezetőt kollektíven megvádolnak bizonyíték nélkül, majd burkoltan meg is fenyegetik őket

– mondta. A polgármester szerint a választások tisztaságába vetett bizalom megőrzése kulcsfontosságú, és ezt nem erősítik az ilyen típusú politikai megnyilvánulások. 

Forrás: Facebook
Forrás: Facebook

Mint ismert, nemrég maga Magyar Péter szolgáltatott bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a Tisza Párt kétségbeesetten készül a választási vereségre. A Tisza Párt elnöke ugyanis ezúttal a polgármesterek fenyegetésébe kezdett a vasárnapi országgyűlési választások kapcsán. 

Magyar Péter levélben, amelyet Dombegyház polgármestere, Dinyés Ildikó osztott meg elsőként, burkoltan azzal vádolja meg a települések vezetőit, hogy választási csalást akarnak elkövetni. Ezt követően pedig arra figyelmeztet, 

azok a polgármesterek azonban, akik bármilyen módon részt vesznek országosan vagy helyben szervezett választási csalásokban, a törvény előtt fognak ezért felelni. 

Vagyis a Tisza Párt elnöke nyilvánvaló bizonyíték nélkül vádolt meg több ezer településvezetőt, és a Tisza-kormány nevében bírósággal fenyegette meg őket. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu