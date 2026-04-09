Magyar Péter pániküzemmódban: több ezer településvezetőre rontott rá

A kampány utolsó napjaiban újabb politikai vita bontakozott ki, miután Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke levélben fenyegette meg a polgármestereket. A dokumentumot Dombegyház polgármestere, Dinyés Ildikó hozta nyilvánosságra. A pártelnök burkoltan azzal vádolja meg a polgármestereket, hogy választási csalásokban vehetnek részt.

A történtek kapcsán Nagy Szabolcsot, Ambrózfalva polgármesterét kérdeztük, aki határozott véleményt fogalmazott meg a kialakult helyzetről.

Számomra ez egyértelműen azt jelzi, hogy nem partnerségre törekednek az önkormányzatokkal, inkább politikai nyomásgyakorlásról van szó

– mondta a polgármester. Hozzátette: különösen aggályosnak tartja, hogy szerinte konkrét bizonyítékok nélkül hangzanak el ilyen súlyos állítások.

Nagy Szabolcs hangsúlyozta: a helyi tapasztalatok nem támasztják alá azt a képet, amit a levél sugall. Elmondása szerint településén korábban felmerültek ugyan választási visszaélések gyanúi, elsősorban szavazatvásárlási próbálkozások kapcsán, de ezek nem a kormánypártokhoz köthetők.

Volt gyanú, sőt komoly gyanú is ilyen esetekre, de ezek nem a Fidesz részéről történtek. Ugyanakkor fontos kiemelni: konkrét tettenérés nem történt

– fogalmazott. A polgármester szerint különösen nehezen értelmezhető az a felvetés, hogy kistelepülési vezetők tömegesen részt vennének választási csalásokban. Úgy véli, ennek sem motivációja, sem realitása nincs.

Minél kisebb egy település, annál inkább átláthatóak a viszonyok. Az emberek ismerik egymást, a polgármestert pedig a közösség választja meg. Egy országgyűlési választás ráadásul nem a polgármesterekről szól, így nincs is közvetlen érdekük az ilyen jellegű beavatkozásra

– hangsúlyozta. A levélben megfogalmazott figyelmeztetést – miszerint a szabálytalanságokban részt vevő polgármestereknek jogi következményekkel kell számolniuk – Nagy Szabolcs túlzónak és általánosítónak tartja.

A törvény mindenkire vonatkozik, ez nem kérdés. Nem szolgálja a demokratikus közbeszédet, hogy több ezer településvezetőt kollektíven megvádolnak bizonyíték nélkül, majd burkoltan meg is fenyegetik őket

– mondta. A polgármester szerint a választások tisztaságába vetett bizalom megőrzése kulcsfontosságú, és ezt nem erősítik az ilyen típusú politikai megnyilvánulások.