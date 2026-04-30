Ez volt a Liverpool legnagyobb baklövése? A csúcsüzlet, ami visszafelé sült el

A napokban a klub történetének egyik legfontosabb játékosa, Steven Gerrard is elismerte ezt, mint mondta, hiányzik a csapatból, és örülne a visszatérésének, majd a PSG és a Bayern 5-4-es thrillere, más néven BL-elődöntője után más angol szakértők is ezt boncolgatták. A Manchester City egykori védője, Micah Richards nem finomkodott:

– Beszéljünk őszintén, mert én ezt egyszerűen nem értem. Azért adtátok el Luis Díazt, hogy megtartsátok Cody Gakpót? Ez nemcsak a futballban rossz döntés, hanem elképesztően rossz döntés úgy általában. Ez egyszerűen nevetséges! Miközben ti ültök, és nézitek Díazt a Bayernnél, ahogy a világ legnagyobb színpadán darabjaira szedi az ellenfeleket, lenyűgöző, amit csinál. A Real Madrid és a PSG kapujába, ti meg közben fogjátok a fejeteket, hogy hogy engedhette el őt a Liverpool. Ez a srác képes meccseket eldönteni, káoszt kreál, tele van energiával, gyors, erős, és varázslatos pillanatokat okoz. Hihetetlen, amikor megindul a szélen. A Liverpool nemcsak egy játékost, hanem egy kincset veszített el – szörnyülködött Richards, akinek szavaihoz az egykoron liverpooli Jamie Carragher is csatlakozott:

Luis Díaz egy pillanatig sem volt az a játékos, akit el kellett volna adni, frusztrál ez és nehéz megértenem. Nemigen találni indokot a távozására, és piszok nehéz rábukkanni a piacon, illetve pótolni a hozzá hasonló játékosokat. Egy pillanatig sem unalmas a kilencven perc, ha Díaz a pályán van. Micsoda teljesítmény volt ez tőle! Soha nem gondoltam volna, hogy más mezben látom majd, mint a Liverpooléban.

Münchenben hálásak Luis Díazért

Münchenben pedig hálásak az angolok butaságáért, mondta ki Oliver Kahn.

– Először is köszönetet kell mondanunk a Liverpoolnak és az edzőjének, Arne Slotnak, amiért elengedte Luis Díazt. Amikor a Bayernnek választania kellett Díaz és Gakpo között, azonnal Díazt választotta. Egyértelmű, hogy ez volt a helyes döntés. Jelenleg Lucho Európa egyik legjobb balszélsője. Ezt egész idényben bizonyította, még 29 évesen is. Könnyedén veri meg a védőket, helyzeteket teremt és gólokat szerez. Rengeteget javított a csapatunkon. Óriási a hatása, és a kolumbiai harci szellem, hogy soha fel nem adja fel, kulcsfontosságú volt a sikerünkben – mutatott rá a legendás kapus.