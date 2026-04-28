Élő: PSG-Bayern BL-elődöntő, beindult a gólgyártás
Az elődöntők első mérkőzéseit rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A sort a PSG-Bayern párharc nyitja, amelyben a címvédő párizsiak fogadják a hatszoros aranyérmes münchenieket. Az első félidőben öt gól született. Cikkünk folyamatosan frissül!
A bajorokat ideiglenesen irányító Aaron Danks már az első tíz percben többször felpattant a kispad mellől, hogy utasításokat adjon. A kissé komótosan kezdő Bayern nem került bajba az agilisan fellépő, de helyzetig nem jutó párizsiak ellen. Kijött a szorításból a vendégcsapat, és büntetőt harcolt ki Luis Díaz jóvoltából, aki okosan lépett be a becsúszó Pacho elé egy jó átvétel után.
A jogos tizenegyest a 17. percbe belépve Harry Kane magabiztosan értékesítette, a másik irányba mozduló kapust becsapva a bal sarokba gurított (0-1).
Még ki sem örömködték magukat a müncheniek, Kane passzával Olise került ziccerbe, lövése után a labda lelassult Szafonovon, a kapufa tövénél mentettek a párizsi védők.
Fordított a címvédő
A kimaradt Bayern lehetőség után a 23. percben könnyedén egyenlíthetett volna a címvédő, ám az aranylabdás Dembelé hiába lépett ki egyedül, jobbal gyatrán Manuel Neuer kapuja mellé belsőzött.
Egy percre rá mértani pontosságú lövéssel egalizált a PSG: a balról befelé cselező Kvarachelia a bal kapufa töve mellé csavart úgy, hogy a veterán német kapus mozdulni sem tudott (1-1).
A 33. percben már a Paris Saint Germain vezetett 2-1-re, Dembelé jobb oldali szögleténél a labda felé mozgó Joao Neves szépen csúsztatott a hosszú sarokba (2-1).
A portugál középpályás mindössze 174 centiméter magas, többek között Harry Kane is csak közelről nézte a mutatványát.
Ugyancsak statisztáltak a párizsiak, négyen is asszisztáltak ahhoz, hogy a 41. percben Michael Olise átvette a labdát a kaputól 20 méterre, bevezette a büntetőterületen belülre, és ballal Szafonov feje fölé életerős, védhetetlen lövést eresztett meg (2-2). De még nem volt vége az őrült és fordulatos félidőnek, amelynek ráadásában Dembelé rárúgta Davies kezére a labdát, videózás után büntetőt ítélt Sandro Schärer játékvezető. A 45+5. percben maga Ousmane Dembelé állt a labda mögé, pontosan, erősen lőtt a bal sarokba, Neuer talán ujjheggyel hozzáért, de hárítani nem tudott (3-2).
A meccs előtt a szurkolók az Aranylabda-győztesre voksoltak:
