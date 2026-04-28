Bajnokok LigájaBayern MünchenPSG

Élő: PSG-Bayern BL-elődöntő, beindult a gólgyártás

Az elődöntők első mérkőzéseit rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A sort a PSG-Bayern párharc nyitja, amelyben a címvédő párizsiak fogadják a hatszoros aranyérmes münchenieket. Az első félidőben öt gól született. Cikkünk folyamatosan frissül!

P.Fülöp Gábor
2026. 04. 28. 20:57
PSG-Bayern Paris Saint-Germain's Portuguese midfielder #87 Joao Neves celebrates after scoring his team second goal during the UEFA Champions League semi-final first leg football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Bayern Munich at the Parc des Pr
Egy félidő alatt három gólt szerzett a címvédő a PSG-Bayern elődöntőn Fotó: FRANCK FIFE Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
PSG-Bayern
Aaron Danks ezúttal nem edzést vezényelt Fotó: SVEN HOPPE / DPA

Luis Díaz újra villant

A bajorokat ideiglenesen irányító Aaron Danks már az első tíz percben többször felpattant a kispad mellől, hogy utasításokat adjon. A kissé komótosan kezdő Bayern nem került bajba az agilisan fellépő, de helyzetig nem jutó párizsiak ellen. Kijött a szorításból a vendégcsapat, és büntetőt harcolt ki Luis Díaz jóvoltából, aki okosan lépett be a becsúszó Pacho elé egy jó átvétel után. 

A jogos tizenegyest a 17. percbe belépve Harry Kane magabiztosan értékesítette, a másik irányba mozduló kapust becsapva a bal sarokba gurított (0-1). 

Még ki sem örömködték magukat a müncheniek, Kane passzával Olise került ziccerbe, lövése után a labda lelassult Szafonovon, a kapufa tövénél mentettek a párizsi védők.

Fordított a címvédő

A kimaradt Bayern lehetőség után a 23. percben könnyedén egyenlíthetett volna a címvédő, ám az aranylabdás Dembelé hiába lépett ki egyedül, jobbal gyatrán Manuel Neuer kapuja mellé belsőzött. 

Egy percre rá mértani pontosságú lövéssel egalizált a PSG: a balról befelé cselező Kvarachelia a bal kapufa töve mellé csavart úgy, hogy a veterán német kapus mozdulni sem tudott (1-1). 

PSG-Bayern
Kvarachelia (jobbra) fogadhatta Dembelé gratulációját Fotó: FRANCK FIFE / AFP

A 33. percben már a Paris Saint Germain vezetett 2-1-re, Dembelé jobb oldali szögleténél a labda felé mozgó Joao Neves szépen csúsztatott a hosszú sarokba (2-1). 

A portugál középpályás mindössze 174 centiméter magas, többek között Harry Kane is csak közelről nézte a mutatványát. 

Ugyancsak statisztáltak a párizsiak, négyen is asszisztáltak ahhoz, hogy a 41. percben Michael Olise átvette a labdát a kaputól 20 méterre, bevezette a büntetőterületen belülre, és ballal Szafonov feje fölé életerős, védhetetlen lövést eresztett meg (2-2). De még nem volt vége az őrült és fordulatos félidőnek, amelynek ráadásában Dembelé rárúgta Davies kezére a labdát, videózás után büntetőt ítélt Sandro Schärer játékvezető. A 45+5. percben maga Ousmane Dembelé állt a labda mögé, pontosan, erősen lőtt a bal sarokba, Neuer talán ujjheggyel hozzáért, de hárítani nem tudott (3-2). 

PSG-Bayern
Ousmane Dembeléé volt az utolsó szó az első félidőben Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

A meccs előtt a szurkolók az Aranylabda-győztesre voksoltak:

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu