Élő: PSG-Bayern BL-elődöntő, beindult a gólgyártás

Fordított a címvédő

A kimaradt Bayern lehetőség után a 23. percben könnyedén egyenlíthetett volna a címvédő, ám az aranylabdás Dembelé hiába lépett ki egyedül, jobbal gyatrán Manuel Neuer kapuja mellé belsőzött.

Egy percre rá mértani pontosságú lövéssel egalizált a PSG: a balról befelé cselező Kvarachelia a bal kapufa töve mellé csavart úgy, hogy a veterán német kapus mozdulni sem tudott (1-1).

Kvarachelia (jobbra) fogadhatta Dembelé gratulációját Fotó: FRANCK FIFE / AFP

A 33. percben már a Paris Saint Germain vezetett 2-1-re, Dembelé jobb oldali szögleténél a labda felé mozgó Joao Neves szépen csúsztatott a hosszú sarokba (2-1).

A portugál középpályás mindössze 174 centiméter magas, többek között Harry Kane is csak közelről nézte a mutatványát.

Ugyancsak statisztáltak a párizsiak, négyen is asszisztáltak ahhoz, hogy a 41. percben Michael Olise átvette a labdát a kaputól 20 méterre, bevezette a büntetőterületen belülre, és ballal Szafonov feje fölé életerős, védhetetlen lövést eresztett meg (2-2). De még nem volt vége az őrült és fordulatos félidőnek, amelynek ráadásában Dembelé rárúgta Davies kezére a labdát, videózás után büntetőt ítélt Sandro Schärer játékvezető. A 45+5. percben maga Ousmane Dembelé állt a labda mögé, pontosan, erősen lőtt a bal sarokba, Neuer talán ujjheggyel hozzáért, de hárítani nem tudott (3-2).

Ousmane Dembeléé volt az utolsó szó az első félidőben Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

A meccs előtt a szurkolók az Aranylabda-győztesre voksoltak: