Félnek a Bayernnél az újabb atrocitástól, a szurkolók keserű döntést hoztak Párizsban

Ezek után érthető, hogy a bajor tábor a keddi esti, újabb PSG–Bayern meccs előtt nem akar újabb feszültséget vállalni Párizsban.

PSG–Bayern BL-elődöntő: Kompany nélkül a németek

A meccs előtt a Bayern szakmai helyzete sem ideális. Vincent Kompany eltiltás miatt nem ülhet le a kispadra a Parc des Princes-ben. A belga vezetőedző a Real Madrid elleni negyeddöntőben kapott sárga lapja miatt kapott egymeccses eltiltást; a hírek szerint nem mehet az öltözőbe, és a meccs közben sem kommunikálhat a csapattal. A kispadon Aaron Danks helyettesíti.

A Bayern sérültlistája is hosszú: Serge Gnabry biztosan hiányzik, de a hírek szerint ennek ellenére elutazott Párizsba, hogy legalább morálisan segítse a társakat. Raphaël Guerreiro, Tom Bischof és Lennart Karl sem bevethető. Karl esetében a bajorok óvatosak, nem akarják kockáztatni a visszatérését a combsérülése után.

A PSG-nél közben nemcsak a pályán, hanem a stadionügyben is fontos fejlemények vannak. Aktualitást ad a témának, hogy ismét napirenden van a Parc des Princes esetleges eladása: a párizsi városvezetés hivatalos tárgyalásokat kezdhet a PSG-vel a stadion jövőjéről, vagyis a klub újabb lépést tehet történelmi otthona megvásárlása felé.