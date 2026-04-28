Félnek a Bayernnél az újabb atrocitástól, a szurkolók keserű döntést hoztak Párizsban

A Bayern München szurkolói lemondták a PSG elleni Bajnokok Ligája-elődöntő előtti párizsi vonulásukat. A döntés hátterében a novemberi mérkőzés előtt tapasztalt rendőrségi intézkedések állnak: akkor a bajor drukkerek szerint megalázó és aránytalan bánásmódban volt részük a francia fővárosban. A ma esti PSG–Bayern rangadó így nemcsak a pályán ígérkezik feszültnek: Vincent Kompany eltiltása és a Bayern sérültlistája is nehezíti a németek helyzetét.

2026. 04. 28. 17:59
Fájó emléket hagyott a Bayern-drukkerekben a novemberi meccs
Ezek után érthető, hogy a bajor tábor a keddi esti, újabb PSG–Bayern meccs előtt nem akar újabb feszültséget vállalni Párizsban.

 

PSG–Bayern BL-elődöntő: Kompany nélkül a németek

A meccs előtt a Bayern szakmai helyzete sem ideális. Vincent Kompany eltiltás miatt nem ülhet le a kispadra a Parc des Princes-ben. A belga vezetőedző a Real Madrid elleni negyeddöntőben kapott sárga lapja miatt kapott egymeccses eltiltást; a hírek szerint nem mehet az öltözőbe, és a meccs közben sem kommunikálhat a csapattal. A kispadon Aaron Danks helyettesíti.

A Bayern sérültlistája is hosszú: Serge Gnabry biztosan hiányzik, de a hírek szerint ennek ellenére elutazott Párizsba, hogy legalább morálisan segítse a társakat. Raphaël Guerreiro, Tom Bischof és Lennart Karl sem bevethető. Karl esetében a bajorok óvatosak, nem akarják kockáztatni a visszatérését a combsérülése után.

A PSG-nél közben nemcsak a pályán, hanem a stadionügyben is fontos fejlemények vannak. Aktualitást ad a témának, hogy ismét napirenden van a Parc des Princes esetleges eladása: a párizsi városvezetés hivatalos tárgyalásokat kezdhet a PSG-vel a stadion jövőjéről, vagyis a klub újabb lépést tehet történelmi otthona megvásárlása felé.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

