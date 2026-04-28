Ez az igazi BL-döntő, jön a nagy klasszikus

Bár az idei Bajnokok Ligája döntőjét Budapest rendezi meg, sokak szerint az előrehozott döntőt a francia Paris St. Germain és a német Bayern München játssza egymással. Mégpedig a Bajnokok Ligája elődöntőjében, amelynek első összecsapását kedd este játsszák Párizsban. A két csapat összecsapása csúcsfutballt és óriási meccset ígér.

2026. 04. 28. 4:50
A PSG és a Bayern München 2020-ban a lisszaboni BL-döntőben is összecsapott egymással Fotó: LLUIS GENE Forrás: POOL
Elképesztő formában van a Bayern München

A PSG hazai pályán rendkívül erős, a Bayern viszont elképesztő formában érkezik Párizsba. A német csapatra ebben az idényben az is jellemző, hogy idegenben sem hajlandó óvatos futballt játszani. A szakértők szerint már az első meccsen is sok gól, nagyszerű ütközet várható, a végkimenetel pedig megjósolhatatlan. A szakírók szerint mindez több lesz, mint egy átlagos meccs: itt futballfilozófiák csapnak majd össze. Azaz Luis Enrique mindent kontroll alatt tartó játékstílusa ütközik meg Vincent Kompany mindent elsöprő letámadása ellen.

A francia sajtó óvatos derűlátással közelít a kedd esti csatához. A gall sportújságírók a leginkább a Bayern angol válogatott sztárjától, Harry Kane-től tartanak, mert azt mondják, hogy Kane egymaga eldöntheti a meccset. Az előzetes várakozások egygólos PSG-sikert tippelnek. 

A német sportmédia nagy tisztelettel beszél a francia sztárcsapatról, ugyanakkor pesszimizmusnak nyoma sincs az írásokban.

A Bild, a Kicker és a Die Welt is azt írta, hogy a Bayern München jelenleg Európa egyik legjobb formában lévő csapata, ugyanakkor a címvédő PSG-t az eddigi legkeményebb ellenfelének tartják. Még a Real Madridnál is keményebbnek.

A pályán amúgy több klasszikus pároscsata is zajlik majd. Ilyen lesz a Marquinhos-Harry Kane rivalizálás, amelynek a lényege, hogy a PSG csapatkapitányának a világ egyik legjobb kilencesét kell semlegesítenie. Nem lesz kevésbé érdekes a Nuno Mendes-Michael Olise párharc, mert ez mutatja majd meg, hogy a Bayern München mennyire tudja széthúzni a PSG védelmét. A középpályán a Vitinha-Kimmich párharc ígérkezik a legérdekesebbnek. 

A közelmúlt meccsei béklyót helyezhetnek a PSG-játékosok lábaira

A két klub rivalizálása az elmúlt évtizedben a Bajnokok Ligája egyik óriási klasszikusává nemesedett. A legemlékezetesebb ütközet a 2020-as lisszaboni BL-döntő volt, ahol Kingsley Coman fejesével a Bayern 1-0-ra nyert, és elhódította a trófeát. 2021-ben a PSG kiejtette a bajorokat idegenben lőtt gólokkal, míg 2023-ban a Bayern kettős győzelemmel búcsúztatta a párizsiakat. Éppen az utóbbi évek Bayern-sikerei egyfajta teherként is nehezedhetnek a franciákra, de

ez a keddi mérkőzés a PSG számára arra is lehetőséget nyújt, hogy lerázza magáról a korábbi, pszichológiai terheket.  

Azt azért semmiképpen se feledjük el, hogy a PSG az utolsó négy BL-mérkőzését elveszítette a Bayern München ellen.

Sokak szerint ennek a párharcnak a győztese lehet a BL-trófea idei nyertese. Ezt talán azért is mondják, mert a másik ágon zajló Arsenal–Atlético Madrid pároscsata – első hallásra – kevésbé tűnik érdekesnek.  

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

