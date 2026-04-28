Ez az igazi BL-döntő, jön a nagy klasszikus

Elképesztő formában van a Bayern München

A PSG hazai pályán rendkívül erős, a Bayern viszont elképesztő formában érkezik Párizsba. A német csapatra ebben az idényben az is jellemző, hogy idegenben sem hajlandó óvatos futballt játszani. A szakértők szerint már az első meccsen is sok gól, nagyszerű ütközet várható, a végkimenetel pedig megjósolhatatlan. A szakírók szerint mindez több lesz, mint egy átlagos meccs: itt futballfilozófiák csapnak majd össze. Azaz Luis Enrique mindent kontroll alatt tartó játékstílusa ütközik meg Vincent Kompany mindent elsöprő letámadása ellen.

A francia sajtó óvatos derűlátással közelít a kedd esti csatához. A gall sportújságírók a leginkább a Bayern angol válogatott sztárjától, Harry Kane-től tartanak, mert azt mondják, hogy Kane egymaga eldöntheti a meccset. Az előzetes várakozások egygólos PSG-sikert tippelnek.

A német sportmédia nagy tisztelettel beszél a francia sztárcsapatról, ugyanakkor pesszimizmusnak nyoma sincs az írásokban.

A Bild, a Kicker és a Die Welt is azt írta, hogy a Bayern München jelenleg Európa egyik legjobb formában lévő csapata, ugyanakkor a címvédő PSG-t az eddigi legkeményebb ellenfelének tartják. Még a Real Madridnál is keményebbnek.

A pályán amúgy több klasszikus pároscsata is zajlik majd. Ilyen lesz a Marquinhos-Harry Kane rivalizálás, amelynek a lényege, hogy a PSG csapatkapitányának a világ egyik legjobb kilencesét kell semlegesítenie. Nem lesz kevésbé érdekes a Nuno Mendes-Michael Olise párharc, mert ez mutatja majd meg, hogy a Bayern München mennyire tudja széthúzni a PSG védelmét. A középpályán a Vitinha-Kimmich párharc ígérkezik a legérdekesebbnek.