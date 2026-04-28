Egymilliárd euró? Nagy változásról írnak Párizsban a Bayern elleni BL-meccs előtt

– Nem akarok belemenni a tárgyalás részleteibe a résztvevők iránti tisztelet miatt, de nagyon erős alapon nyugszanak a megbeszélések – hangsúlyozta Emmanuel Grégoire, Párizs polgármestere. A politikus hozzátette: 99,9 százalék, hogy a PSG a jövőben is a Parc des Princes-ben játssza a hazai meccseit.

Mennyit költhet a PSG a stadionjára?

Grégoire árnyalta a képet, amikor kijelentette, hogy akármilyen üzletbe nem fognak belemenni, amikor viszont a stadion lehetséges áráról beszélt, igen tág intervallumot adott meg.

A stadion értéke nulla és egymilliárd euró között van.

A PSG az elmúlt években egyébként is nagy költéseiről vált ismertté, nem biztos, hogy a fenti skála alsó végéről meg tudná győzni a párizsi városirányítást.