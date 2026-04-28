PSGBayern MünchenParc des Princes stadion

Egymilliárd euró? Nagy változásról írnak Párizsban a Bayern elleni BL-meccs előtt

Miközben a BL-címvédő PSG arra készül, hogy megismételje tavalyi sikerét, a csapat életében a pályán kívül is nagy változás készül. A klub megvásárolhatja Párizs városától a Parc des Princes stadiont, amelyben több mint ötven éve játszik. Kedd este a PSG a Bayern Münchent is itt fogadja a Bajnokok Ligája elődöntőjében.

Magyar Nemzet
2026. 04. 28. 10:38
A PSG rengeteg kiváló futballistát vásárolt az utóbbi években, a BL-győztes klub most az otthonául szolgáló Parc des Princes stadiont is megveheti Fotó: AFP/Franck Fife
– Nem akarok belemenni a tárgyalás részleteibe a résztvevők iránti tisztelet miatt, de nagyon erős alapon nyugszanak a megbeszélések – hangsúlyozta Emmanuel Grégoire, Párizs polgármestere. A politikus hozzátette: 99,9 százalék, hogy a PSG a jövőben is a Parc des Princes-ben játssza a hazai meccseit.

Mennyit költhet a PSG a stadionjára?

Grégoire árnyalta a képet, amikor kijelentette, hogy akármilyen üzletbe nem fognak belemenni, amikor viszont a stadion lehetséges áráról beszélt, igen tág intervallumot adott meg.

A stadion értéke nulla és egymilliárd euró között van.

 A PSG az elmúlt években egyébként is nagy költéseiről vált ismertté, nem biztos, hogy a fenti skála alsó végéről meg tudná győzni a párizsi városirányítást.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

A 2004-es narancsos forradalom, majd kiterjedtebb formájában a 2013–14-es Majdan téri forradalom a nyugati szoft power tipikus és sikeres alkalmazása.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
