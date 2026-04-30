Magyar Pétert a Tisza-frakció védheti meg a felelősségre vonástól

A bizottság megvizsgálja az ügyet, meghallgatja az érintett képviselőt, majd javaslatot készít a parlament számára a mentelmi jog felfüggesztésére vagy fenntartására. Az Országgyűlés a bizottsági jelentés alapján, vita nélkül határoz az ügyben, a mentelmi jog felfüggesztéséhez pedig a jelen lévő képviselők kétharmadának támogató szavazata szükséges.

Ha köztörvényes ügyről van szó, a magyar Országgyűlés pártállástól függetlenül mindig ki szokta adni az érintett képviselőt.

Azonban kérdés, hogy a kétharmados Tisza-frakció is tartja-e magát ehhez az íratlan szabályhoz, ha arról kell dönteniük, hogy felfüggesztik-e Magyar Péter mentelmi jogát – erre pedig elég csekély esély van.

Így indult a telefonlopási ügy

Mint ismert, még 2024 nyarán, az EP-választás után Magyar Péter annyira botrányosan viselkedett egy klubban, hogy végül a biztonsági szolgálat vezette ki hajnal négy óra körül a belvárosi szórakozóhelyről. Több szemtanú egybehangzó állítása szerint a Tisza vezetője nagy mennyiségű szeszes ital elfogyasztása után órákon át agresszívan viselkedett. A történtekről a jelenlévők több videófelvételt is készítettek, Magyar Péter egyikük kezéből erőszakkal ki is vette a telefonját, majd miután a biztonságiak kivezették a klubból, a Dunába dobta a készüléket. A telefont a búvároknak sikerült felszínre hozniuk, az abból kinyert adatok bizonyítékként szolgálnak.

Magyar Péter botránya ügyében garázdaság és rongálás miatt, több feljelentést követően már aznap megindult a rendőrségi nyomozás. Az ügy, mivel Magyar Péternek mentelmi joga van, átkerült a Központi Nyomozó Főügyészségre (KNYF). A legfőbb ügyész végül lopás miatt az EP elnökénél kezdeményezte Magyar Péter mentelmi jogának a felfüggesztését. Az Európai Parlament többsége azonban 2025 októberében úgy döntött, nem adja ki a mentelmi jogot.