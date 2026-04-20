Egyre nagyobb az elégedetlenség Magyar Péter egyik miniszterjelöltje miatt

Tizenhét gimnázium igazgatója levélben kéri Magyar Pétert, az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnökét, hogy a köznevelés megújítása érdekében elsősorban a szakmai szervezetek és a köznevelés szereplői véleményének figyelembevételével terjessze be az oktatásiminiszter-jelölt nevét az Országgyűlésnek.

Rubovszky Rita neve felmerült leendő oktatási miniszterként (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Levelükben kifejtették: az igazgatók a sikeres változás feltételének tekintik, hogy olyan köznevelés-irányítási tapasztalattal rendelkező vezető töltse be a posztot, aki képes programjához és megvalósításához tárcaközi, hosszú távú, ciklusokon átívelő támogatottságot teremteni.

A levelet mások mellett aláírta a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, a Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, a Révai Miklós Gimnázium és Kollégium és a Lovassy László Gimnázium igazgatója.

Mint arról beszámoltunk, kiakadtak a tiszások, hogy Rubovszky Rita neve felmerült Magyar Péter oktatásiminiszter-jelöltjeként. Mérő Vera, Molnár Áron és Pankotai Lili sem ért egyet a jelölt személyével. Utóbbi szerint a cáfolat hiánya arra enged következtetni, hogy ha nem is véglegesen, de felmerült a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatójának neve, és ott lehetett az asztalon.

Igenis, a leendő kormány kialakításába és programjaiba az embereknek beleszólása van, és nemhogy érvelhetünk vagy véleményezhetünk, hanem állampolgári kötelességünk a rendszerváltás ezen kritikus részeinél ott lennünk és részt vennünk benne

– írta Pankotai Lili, aki szerint a Tisza Párt elnöke nekik, fiataloknak köszönheti a kétharmados eredményt. Az igazgatók levele után új bejegyzést tett közzé, melyben felidézte Magyar Péter reakcióját a megkeresésre: „Örültem volna, ha az elmúlt négy évben is ilyen hangosak, de spongyát rá.”

Én is örültem volna, ha négy éve Magyar Péter még nem a Fidesszel ünnepelte volna a kétharmados Fidesz-győzelmet

– tette hozzá Pankotai Lili.

