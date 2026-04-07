Magyar Péter tavaly még azt bizonygatta, hogy nem lehet csalni a választáson + videó

– A hideg futkos a hátamon ettől az ürgétől, komolyan. Borzasztó – jellemezte Magyar Pétert új videójában Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője hozzátette: a Tisza Párt elnöke kétszínű, hamis alak.

Kocsis Máté felidézte: Magyar Péter most arról beszél, hogy a Fidesz csalni fog a választáson, egy tavaly augusztusi fórumon viszont azt mondta, hogy ki van zárva a csalás lehetősége a szavazókörökben.

A választási csalással csak áltatják magukat az emberek

– mondta a gyűlésen a Tisza Párt elnöke.

– Én ott voltam a Fidesz-központban, elég közel ezekhez az emberekhez, 2022-ben nem csalták el. Volt párhuzamos szavazatszámláló rendszere a Fidesznek, ugyanaz jött ki, semmilyen csalás nem is lehetett – jelentette ki Magyar Péter. Hozzátette: most a Tiszának is lesznek szavazatszámlálói.

– Minden le van fotózva, minden jegyzőkönyvezve van, akkor hiába módosítasz a számítógépes rendszerben, mert ellenőrzéskor nem jön ki a matek – fejtette ki tavaly a pártelnök.