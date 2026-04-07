J. D. Vance: Orbán Viktor a legfontosabb vezető Európában – kövesse nálunk élőben Orbán Viktor és az amerikai alelnök közös sajtótájékoztatóját

Magyar Péter tavaly még azt bizonygatta, hogy nem lehet csalni a választáson + videó

Magyar Péter választási csalásról beszél, miközben tavaly augusztusban nyilvános fórumon jelentette ki: nem lehet csalni a szavazatokkal, ugyanis jelen vannak a pártok delegáltjai a szavazókörökben.

2026. 04. 07. 13:48
– A hideg futkos a hátamon ettől az ürgétől, komolyan. Borzasztó – jellemezte Magyar Pétert új videójában Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője hozzátette: a Tisza Párt elnöke kétszínű, hamis alak.

Magyar Péter a Tisza Párt elnöke
Kocsis Máté felidézte: Magyar Péter most arról beszél, hogy a Fidesz csalni fog a választáson, egy tavaly augusztusi fórumon viszont azt mondta, hogy ki van zárva a csalás lehetősége a szavazókörökben.

A választási csalással csak áltatják magukat az emberek

– mondta a gyűlésen a Tisza Párt elnöke.

– Én ott voltam a Fidesz-központban, elég közel ezekhez az emberekhez, 2022-ben nem csalták el. Volt párhuzamos szavazatszámláló rendszere a Fidesznek, ugyanaz jött ki, semmilyen csalás nem is lehetett – jelentette ki Magyar Péter. Hozzátette: most a Tiszának is lesznek szavazatszámlálói.

– Minden le van fotózva, minden jegyzőkönyvezve van, akkor hiába módosítasz a számítógépes rendszerben, mert ellenőrzéskor nem jön ki a matek – fejtette ki tavaly a pártelnök.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

