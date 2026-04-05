Kocsis Máté megmutatta, mit akar a Tisza Párt valójában Afrikában + videó

Kocsis Máté Facebook-posztjában arról beszélt, hogy szerinte az ellenzéki oldalon ismét elővették a Csád-ügyet, és egy parlamenti határozatra hivatkozva próbálnak politikai támadást építeni.

A Fidesz frakcióvezetője azt írta, „a Nemzet Ripacsa egy olyan dokumentumot lobogtat, amelynek hatálya 2025. december 31-én lejárt”. Hangsúlyozta:

ez múlt idő, nincs csádi misszió.

Kocsis Máté szerint ugyanakkor érdemes felidézni, hogy Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, tiszás politikus mint mondott ebben az ügyben.

– A további külpolitikai haszon, hogy én is miért kerestem például Afrikába a missziós lehetőséget. Csádról nem tudok többet, mert nem látom az anyagokat, de Afrika azért lett volna jó, vagy lenne jó, mert onnan a szövetségeseink kiszorulnak. Tehát a volt európai gyarmatbirodalmakat a befogadó nemzetek már nem látják szívesen. Ott kereskedik egy fehér folt. Ha azt mi tudnánk kitölteni azzal a biztonsági garanciával, akkor az a befogadó nemzetnek is jó lenne, meg a szövetségeseink bizalmának elnyerésében is jó lenne – mondta egy fórumon Ruszin-Szendi.

Kocsis Máté ezt ténybeli arculcsapásnak nevezte, mint írta, ebből kiderül, hogy mit akar a Tisza valójában Afrikában.