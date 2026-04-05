Kocsis Máté megmutatta, mit akar a Tisza Párt valójában Afrikában + videó

Kocsis Máté szerint lejárt annak a parlamenti határozatnak a hatálya, amelyre a Csád-ügy kapcsán hivatkoznak, tehát nincs csádi misszió.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 21:33
Kocsis Máté Forrás: Facebook
Kocsis Máté Facebook-posztjában arról beszélt, hogy szerinte az ellenzéki oldalon ismét elővették a Csád-ügyet, és egy parlamenti határozatra hivatkozva próbálnak politikai támadást építeni.

A Fidesz frakcióvezetője azt írta, „a Nemzet Ripacsa egy olyan dokumentumot lobogtat, amelynek hatálya 2025. december 31-én lejárt”. Hangsúlyozta: 

ez múlt idő, nincs csádi misszió.

Kocsis Máté szerint ugyanakkor érdemes felidézni, hogy Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, tiszás politikus mint mondott ebben az ügyben.

– A további külpolitikai haszon, hogy én is miért kerestem például Afrikába a missziós lehetőséget. Csádról nem tudok többet, mert nem látom az anyagokat, de Afrika azért lett volna jó, vagy lenne jó, mert onnan a szövetségeseink kiszorulnak. Tehát a volt európai gyarmatbirodalmakat a befogadó nemzetek már nem látják szívesen. Ott kereskedik egy fehér folt. Ha azt mi tudnánk kitölteni azzal a biztonsági garanciával, akkor az a befogadó nemzetnek is jó lenne, meg a szövetségeseink bizalmának elnyerésében is jó lenne – mondta egy fórumon Ruszin-Szendi.

Kocsis Máté ezt ténybeli arculcsapásnak nevezte, mint írta, ebből kiderül, hogy mit akar a Tisza valójában Afrikában.

Borítókép: Kocsis Máté (Forrás: Facebook)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
