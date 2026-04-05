Gulyás Virág, Facebook: „Naivitás? Elmezavar? Vagy szektatagság? MP és társai az EP-kampányuk során azzal kampányoltak, hogy »mi bizonyosan be fogunk járni a munkahelyünkre«. S mit látunk ma? Magyar Péter attól híres az EP-ben, hogy ő a leglustább képviselő. Naivitás? Elmezavar? Vagy szektatagság? MP és társai széles mellel szidják Mészárost. S mit tudunk? Hogy Magyar Péter bő két éve még állásért kuncsorgott Mészárosnál, és akinek MBH Bankjában Magyar Péter 2022 és 2024 között havi másfél milliós fizetésért volt felügyelőbizottsági tag. Naivitás? Elmezavar? Vagy szektatagság? MP A-t mond, s nem B, hanem C lesz belőle. S ti tapsoltok.”



