Magyar Péternek kedveztek, elmarasztalta a Választási Bizottság László Imre propagandalapját

Félmillió forintos bírságot szabott ki a Választási Bizottság az Újbuda Újsággal szemben. A László Imre vezette önkormányzat lapja ugyanis mindenki által szemmel látható módon jogtalan előnyben részesítette Magyar Pétert.

A Tisza Párt elnökével, aki egy, a XI. kerület egy részét is magába foglaló körzetben indul a választásokon, kétoldalas interjút közölt a lap, miközben a többi jelölt nagyjából harmadakkora terjedelemben mutathatta be a terveit.

A Választási Bizottsághoz eljutatott beadványokban a többi jelölt kifogásolta, hogy Magyar Péternek mind a címlapon, mind pedig a bemutató cikkekben aránytalanul nagy hely jutott, ami a többi jelöltet hátrányosan érintette.

A Választási Bizottság ezen okból kifolyólag 500 ezer forintos bírságot szabott ki a közpénzből kiadott újsággal szemben.