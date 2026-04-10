Magyar Péternek kedveztek, elmarasztalta a Választási Bizottság László Imre propagandalapját

A Tisza Párt elnöke megkülönböztetett helyet kapott a XI. kerületi újságban. Magyar Péter pozitív diszkriminálása ezúttal félmillió forintba került az újbudai adófizetőknek.

Gábor Márton
2026. 04. 10. 17:50
Magyar Péter a Tisza Párt elnöke Forrás: AFP
Félmillió forintos bírságot szabott ki a Választási Bizottság az Újbuda Újsággal szemben. A László Imre vezette önkormányzat lapja ugyanis mindenki által szemmel látható módon jogtalan előnyben részesítette Magyar Pétert. 

A Tisza Párt elnökével, aki egy, a XI. kerület egy részét is magába foglaló körzetben indul a választásokon, kétoldalas interjút közölt a lap, miközben a többi jelölt nagyjából harmadakkora terjedelemben mutathatta be a terveit. 

A Választási Bizottsághoz eljutatott beadványokban a többi jelölt kifogásolta, hogy Magyar Péternek mind a címlapon, mind pedig a bemutató cikkekben aránytalanul nagy hely jutott, ami a többi jelöltet hátrányosan érintette. 

A Választási Bizottság ezen okból kifolyólag 500 ezer forintos bírságot szabott ki a közpénzből kiadott újsággal szemben. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: AFP)


A téma legfrissebb hírei

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Még egy „tisztakezű rendszerváltó”

A Szerbiában pedofília miatt megvádolt tiszás gazember után itt a másik „tisztakezű”.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
