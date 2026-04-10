Az alelnök a repülőtéren adott nyilatkozatában azt hangoztatta, hogy amennyiben az iráni delegáció jóhiszeműen áll a tárgyalásokhoz, akkor az Egyesült Államok részéről nyitottsággal találkoznak majd.

J. D. Vance eredményes tárgyalásokra számít Iránnal.

Ha megpróbálnak kijátszani bennünket, akkor egy kevéssé fogadókész tárgyalócsapattal szembesülnek

– fogalmazott J. D. Vance, ugyanakkor hozzátette, hogy pozitív egyeztetésre számít. Az amerikai alelnök arról is beszámolt, hogy Donald Trump elnök világos iránymutatást adott tárgyaláshoz.