J. D. Vance eredményes tárgyalásokra számít Iránnal

Pozitív várakozásának adott hangot az Iránnal kezdődő béketárgyalásokra indulva J. D. Vance amerikai alelnök pénteken.

Magyar Nemzet
2026. 04. 10. 16:50
J. D. Vance a rendezvényen kendőzetlenül beszélt a választási beavatkozásról Fotó: Kurucz Árpád
Az alelnök a repülőtéren adott nyilatkozatában azt hangoztatta, hogy amennyiben az iráni delegáció jóhiszeműen áll a tárgyalásokhoz, akkor az Egyesült Államok részéről nyitottsággal találkoznak majd. 

J. D. Vance eredményes tárgyalásokra számít Iránnal. Fotó: Pool/Jonathan Ernst

Ha megpróbálnak kijátszani bennünket, akkor egy kevéssé fogadókész tárgyalócsapattal szembesülnek

– fogalmazott J. D. Vance, ugyanakkor hozzátette, hogy pozitív egyeztetésre számít. Az amerikai alelnök arról is beszámolt, hogy Donald Trump elnök világos iránymutatást adott tárgyaláshoz.

 

Az amerikai és iráni küldöttség a tervek szerint washingtoni idő szerint pénteken éjszaka ül tárgyalóasztalhoz a pakisztáni fővárosban, Iszlámábádban.

 Donald Trump elnök csütörtökön a közösségi oldalán megjelent bejegyzésében arra figyelmeztette Iránt, hogy ne próbáljon áthaladási díjat szedni a Hormuzi-szoroson keresztül közlekedő hajóktól.

 Azt írta, hogy Irán rossz munkát végez, valamint megállapította, hogy ez nem felel meg a tűzszünetről szóló megállapodásnak. 

Donald Trump kedden este jelentett be két hétre szóló, mindkét félre vonatkozó tűzszünetet, ami lehetőséget ad arra, hogy végleges megállapodást kössenek Iránnal a konfliktus lezárásáról.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
